Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він вважає, що перемога України у війні з Росією має означати повернення усіх окупованих територій, включно з Кримом. А остаточна перемога відбудеться тоді, коли лідер Росії – не обов'язково Путін – приїде до України, стане на коліно і попросить вибачення в українського народу.

Зараз, на переконання Кулеби, Україна не погодиться на будь-які територіальні поступки в обмін на мир, тому що навіть "повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур, в яких жила Україна з 2014 до 2022 років".

Війна закінчиться тоді, коли Україна повністю відновить територіальну цілісність – військовим або дипломатичним шляхом, сказав Кулеба.

"Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у геноциді, у злочинах проти людяності, злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій. А потім настане третя фаза – покаяння російського народу, російської еліти", – вважає міністр.

Він додав, що тільки на цій стадії перемога Україна буде остаточною.

"Настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде до України, стане на коліно перед пам’ятником жертвам російської агресії, буде дуже довго стояти на колінах і проситиме вибачення перед українським народом за все зло заподіяне нам. І коли це відбудеться, це буде остаточна перемога України", – сказав Кулеба.

30 серпня Кулеба нагадав ЄС про злочини РФ після спрощення візового режиму: "Щоб змінити Росію, закрийте двері перед російськими туристами".

23 серпня Дмитро Кулеба заявив, що 19 лютого колеги з країн Великої сімки та ЄС переконували його, що великої війни не буде.

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