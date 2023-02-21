Призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні озброєння – це реакція на візит Байдена до Києва, - Цибулько

Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Володимир Цибулько.

"Заява Путіна про вихід з Договору про стратегічні наступальні озброєння - це відгук на візит Байдена до Києва. Це угода СНО-ІІІ, і вихід з договору про стратегічні наступальні озброєння - це від безсилля відповідь на візит Байдена до Києва. Вважається, що це чутлива для американців інформація, але вони поставлять пташечку, а потім хрестик на Путіні після цього", - сказав він.