Призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні озброєння – це реакція на візит Байдена до Києва, - Цибулько
Призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні озброєння - це безсилля Володимира Путіна на тлі візиту президента США Джо Байдена до Києва
Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Володимир Цибулько.
"Заява Путіна про вихід з Договору про стратегічні наступальні озброєння - це відгук на візит Байдена до Києва. Це угода СНО-ІІІ, і вихід з договору про стратегічні наступальні озброєння - це від безсилля відповідь на візит Байдена до Києва. Вважається, що це чутлива для американців інформація, але вони поставлять пташечку, а потім хрестик на Путіні після цього", - сказав він.
- Нагадаємо, 20 лютого Джо Байден прибув з неанонсованим візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
- 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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