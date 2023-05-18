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OPINION

Про адептів ідеї розстрілу корумпованих суддів

Юрій Богданов
18 травня, 2023 четвер
16:08
Погляд Юрій Богданов

Після арешту голови ВСУ Князєва знову оживають мерці непрацездатних ідей

1. Розстрілювати за корупцію. Будемо, як Китай! Йдіть на**й з такими ідеями. Тут нема чого коментувати навіть.

2. Люструвати усіх суддів. Взагалі, сама по собі концепція що "усі судді погані" така саме виправдана як свого часу "усі лікарі хабарники".

Так от.

Поведінку більшості людей визначає характер системи, в якій вони працюють. Ну бо більшість людей апріорі конформісти, бо так безпечніше.

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А коли у вас суди перевантажені, суддів не вистачає (зараз дефіцит передбачених штатних позицій близько 20%), а щоб ти не робив, ти — га**он, тобі або пофіг, і ти просто розглядаєш у своєму районному суді розлучення, опіку і позови по несплаті ЖКГ, або ти лізеш вгору заробляти.

Відсоток адекватних і принципових у такій апріорі зламаній системі буде падати день до дня. Які б конкурси ти не провадив. І яку б зарплату не платив

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Відсоток адекватних і принципових у такій апріорі зламаній системі буде падати день до дня. Які б конкурси ти не провадив. І яку б зарплату не платив.

Ні, це не я такий розумний. Поговоріть з десятком практикуючих судових юристів, яким ви довіряєте — вони вам усе це викладуть за 15 хвилин. Покази у всіх збігаються.

А потім ці люди, адепти розстрілів за корупцію і сталінської чистки судів, будуть розповідати, що у народу нема критичного мислення і навколо одні популісти.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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