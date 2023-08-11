Іванівську громаду окупували 3 березня 2022 року. Протягом місяця "рускій мір" тероризував мешканців місцевих сіл, спалював будинки і розстрілював людей.

У фільмі - задокументований біль мешканнців громади.

Про те, як 367 мешканців села Ягідне окупанти перетворили в заручників і "живий" щит, силою утримуючи в підвалі без їжі, води, ліків і світла, про знищений гончарний завод Іванівки і ферму в селі Лукашівка, про надію на звільнення і і про пошук нових сенсів життя після пережитого пекла.

Творча команда: оператор - Тарас Хрін, режисерка монтажу - Ярина Паславська.

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В ефірі Еспресо документальний проєкт можна подивитися 12 серпня, об 11.15.