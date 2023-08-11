Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Телеканал Еспресо - лідер липня в інформаційному мовленні
Пресреліз

Телеканал Еспресо - лідер липня в інформаційному мовленні

11 серпня, 2023 п'ятниця
15:20
Новини логотип телеканалу Еспресо

За результатами липня телеканал Еспресо знов очолює топ українських інформаційних телеканалів із найвищими показниками дивлення. Він утримує першість вже четвертий місяць поспіль

Як свідчить дослідження компанії Nielsen, за аудиторією віком від 18 років у населених пунктах із понад 50 тисяч людей показники рейтингу і частки перегляду Еспресо знов перевищують найближчих  конкурентів.

Показники Еспресо у липні - рейтинг 0,15%, частка 1,04%.

"Ми наближаємось до дати 10-річчя телеканалу з високими результатами теледивлення, що свідчить про довіру наших глядачів та є об'єктивною оцінкою нашої щоденної роботи з інформування про найважливіші події в Україні та світі", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Постійне зростання демонструє і YouTube-канал Еспресо: кількість його підписників наближується до 2 млн.

  • У червні телеканал продемонстрував найвищі показники серед українських інформаційних телеканалів 
  • У травні в ефірі Еспресо з'явилась нова програма "Разом! Beraber!", присвячена проблематиці Криму, а у червні - "Новини. Підсумки тижня" з ведучою Іриною Коваль. 
Читайте також:
Андрій Загороднюк (в центрі)
9 серпня, 2023 середа
Росія оголосила в розшук ексміністра оборони Загороднюка та двох генералів ЗСУ
10 серпня, 2023 четвер
Правоохоронці запобігли замовному вбивству місцевого депутата Вінниччини. Син ексрегіонала отримав підозру
Майкл Макфол експосол США у РФ
11 серпня, 2023 п'ятниця
Експосол США у Москві Макфол припустив, чому Вашингтон забороняє Україні бити по території РФ
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
11 серпня
16:25
OLX
Боротьба зі шахраями: OLX видалятиме оголошення про продаж квитків Укрзалізниці
16:20
Анонс
На фото: табличка селища Іванівка
Про пекло окупації на Чернігівщині: на Еспресо фільм про березень 2022
16:15
Афганістан
В Афганістані тривала посуха поглиблює гуманітарну кризу
16:11
Ілон Маск та Марк Цукерберг
"Все в кадрі буде Стародавнім Римом": Маск заінтригував "епічним" місцем бою з Цукербергом
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Як пов'язані темпи контрнаступу з очікуваннями бізнесу
16:00
потяг_Укрзалізниця
Україна розірвала угоду з Росією про роботу залізниці
15:54
В Україні у межах ініціативи UNITED24 відбудували 16 мостів
В Україні у межах ініціативи UNITED24 відбудували 16 мостів
15:49
Лукашенко
Лукашенко про вивезення дітей з ТОТ України до РФ і Білорусі: "Ми з Путіним це робили і будемо робити"
15:46
Польська поліція на розмінуваннях Київщини
Протягом тижня сапери знешкодили майже 1,5 тис. вибухових пристроїв на деокупованих територіях
15:39
на фото горить будинок у Покровську після ракетного удару
Обстріл Росією Покровська: поліція показала відео з місця теракту, камери зафільмували другий удар
15:36
обмін ламп
Програму обміну ламп розжарювання на LED розширили. Хто може нею скористатися
15:36
Німеччина Україна
Bild: Уряд Німеччини зараз не розглядає передачу ракет Taurus Україні
15:32
гривні
Кабмін дозволив Укрпошті переказувати пенсії людям, які тимчасово перебувають за кордоном
15:28
В Україні очікується суха та сонячна погода, але місцями будуть дощі: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
15:20
Зі Словаччини екстрадовано підозрюваного у розкраданні 5 млн грн на закупівлі ПЛР-тестів для Укрзалізниці
15:00
Укриття в івано-франківській школі
В Україні 68% закладів освіти мають укриття різного типу, – Шмигаль
14:56
Нова Зеландія
Нова Зеландія звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунстві та втручанні у внутрішні справи
14:53
Володимир Зеленський
Зеленський: звільняємо всіх обласних воєнкомів, керувати цією системою мають люди, які пройшли фронт
14:50
Ексклюзив
Москва пожежа
"Наслідки "СВО" і їх буде більше": представник ГУР МО Юсов про вибухи на території РФ
14:46
Оновлено
ракета
РФ атакувала Україну "кинджалами": на Франківщині загинула дитина, у Києві уламки впали на територію дитячої лікарні
14:36
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Необхідно налагодити постійну комунікацію виробників зброї та ЗСУ, - директор компанії "Атлон Авіа" В'юнник
14:09
Новини компаній
На фото: завод Феррекспо
Компанія Ferrexpo в першому півріччі 2023 року інвестувала в Україну $58 млн
14:03
Жозеп Боррель
ЄС закликав військову хунту Нігеру звільнити затриманого президента та його родину
14:01
OPINION
Сергій Стуканов
Як подолати короткозорість політиків і суспільства
13:56
Огляд
танк Abrams M-1
Як Abrams вплинуть на бойові дії в Україні: переваги та технічні характеристики американських танків
13:49
застосунок Дія
Застосунок "Дія" встановили майже 20 млн українців, понад 4 млн користуються сайтом
13:49
Залужний зустрівся з начальником генштабу ЗС Словаччини: обговорили навчання пілотів на F-16
13:34
на фото: фейкова реклама
"Заробив більше за "Барбі": росіяни поширили фейк про Зеленського, Нью-Йорк і республіканську партію США
13:26
Інфографіка
Укриття в Колківському центрі професійно-технічної освіти
Дистанційний формат навчання під час війни не підтримують 63% опитаних, - дослідження
13:15
"Потяг до перемоги"
За рік від запуску застосунку Укрзалізниці в ньому купили понад 4 млн квитків
12:59
Верховна Рада
У Раді зареєстрували законопроєкт про атестацію українців, які навчалися в окупації
12:56
імпорт автомобілів
У липні вживані авто в Європі здешевшали найбільше за 12 місяців, - дослідження
12:38
укриття
На Харківщині офлайн-навчання відбуватиметься в укриттях: скільки закладів мають захисні споруди
12:24
Москва пожежа
Росія звинуватила Україну в атаці Москви безпілотником
12:21
хакер
Хакери шпигували за співробітниками посольств чотирьох країн у Білорусі, – Reuters
12:15
евакуація
Обов'язкова евакуація з Куп'янського району: за перші 2 дні вдалося вивезти 33 людини
12:07
Росіяни планують навчати освітян з ТОТ пропаганді у Москві
12:02
OPINION
Карл Волох
"Найнижча корупція": красти в умовах моновлади стали більше, тупіше й нахабніше
12:00
Олаф Шольц
Шольц надасть Україні ракети Taurus, якщо їх запрограмують не бити по території Росії, - Spiegel
11:50
електроенергія
В Україні через обстріли знеструмлено 355 населених пунктів, іще 127 – через негоду
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV