Телеканал Еспресо - лідер липня в інформаційному мовленні
За результатами липня телеканал Еспресо знов очолює топ українських інформаційних телеканалів із найвищими показниками дивлення. Він утримує першість вже четвертий місяць поспіль
Як свідчить дослідження компанії Nielsen, за аудиторією віком від 18 років у населених пунктах із понад 50 тисяч людей показники рейтингу і частки перегляду Еспресо знов перевищують найближчих конкурентів.
Показники Еспресо у липні - рейтинг 0,15%, частка 1,04%.
"Ми наближаємось до дати 10-річчя телеканалу з високими результатами теледивлення, що свідчить про довіру наших глядачів та є об'єктивною оцінкою нашої щоденної роботи з інформування про найважливіші події в Україні та світі", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
Постійне зростання демонструє і YouTube-канал Еспресо: кількість його підписників наближується до 2 млн.
- У червні телеканал продемонстрував найвищі показники серед українських інформаційних телеканалів
- У травні в ефірі Еспресо з'явилась нова програма "Разом! Beraber!", присвячена проблематиці Криму, а у червні - "Новини. Підсумки тижня" з ведучою Іриною Коваль.
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