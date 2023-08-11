Як свідчить дослідження компанії Nielsen, за аудиторією віком від 18 років у населених пунктах із понад 50 тисяч людей показники рейтингу і частки перегляду Еспресо знов перевищують найближчих конкурентів.

Показники Еспресо у липні - рейтинг 0,15%, частка 1,04%.

"Ми наближаємось до дати 10-річчя телеканалу з високими результатами теледивлення, що свідчить про довіру наших глядачів та є об'єктивною оцінкою нашої щоденної роботи з інформування про найважливіші події в Україні та світі", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Постійне зростання демонструє і YouTube-канал Еспресо: кількість його підписників наближується до 2 млн.