Телеканал Еспресо лідирує в інформаційному мовленні у червні
Третій місяць поспіль телеканал Еспресо утримує першість серед інформаційних телеканалів. За підсумками червня показники рейтингу і частки перегляду знов перевищують найближчих конкурентів
Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.
За аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис показники Еспресо складають: рейтинг 0,17%, частка 1,25%.
"Наш телеканал народився на Майдані, розпочавши мовлення восени 2013-го, і символічно, що в період найбільш випробувань для нашої країни глядач обирає саме нас, наш збалансований та обʼєктивний погляд на події", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
Постійне зростання демонструє і YouTube-канал Еспресо: кількість його підписників наближується до 2 млн.
- У травні в ефірі Еспресо з'явилась нова програма "Разом! Beraber!", присвячена проблематиці Криму, а у червні - "Новини. Підсумки тижня" з ведучою Іриною Коваль.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе