Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.

За аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис показники Еспресо складають: рейтинг 0,17%, частка 1,25%.

"Наш телеканал народився на Майдані, розпочавши мовлення восени 2013-го, і символічно, що в період найбільш випробувань для нашої країни глядач обирає саме нас, наш збалансований та обʼєктивний погляд на події", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Постійне зростання демонструє і YouTube-канал Еспресо: кількість його підписників наближується до 2 млн.