Про секретну місію Папи Франциска
У Будапешті, крім зустрічей з Орбаном та єпископом РПЦ Алфєєвим, Понтифік виконував ще й секретну "миротворчу" місію
Миротворча місія Папи Римського. Що потрібно про це знати
1. Заява про секретну миротворчу місію з‘явилася після будапештської зустрічі Папи з прем‘єром Угорщини Орбаном та єпископом РПЦ Іларіоном Алфеєвим, колишнім головним дипломатом російської церкви. Важливо звернути увагу, що переведення цього ієрарха в Будапешт багатьма сприймалася як опала. І навіть дехто почав його вписувати в коло "хороших росіян". Але, ми маємо чітко розуміти — він високопоставлений працівник однієї з російських розвідок і його нинішня місія саме й полягає в тому, щоб з позицій "хорошого росіянина" мати можливість брати участь в таких переговорах.
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2. Папа римський не сприймається Путіним серйозно. Але, бувши ліваком і навіть прихильником СРСР, Франциск потрібен Москві для просування саме російських наративів в католицьких країнах, які не входять в "пояс колективного Заходу".
Папа римський не сприймається Путіним серйозно. Але, бувши ліваком і навіть прихильником СРСР, Франциск потрібен Москві для просування саме російських наративів в католицьких країнах, які не входять в "пояс колективного Заходу"
3. З великою долею імовірності ми можемо говорити, що найближчим часом ми побачимо якісь прояви цієї самої секретної переговорної місії. Напевне, це буде пов‘язано з обміном полонених (тут Папа виступить, як білий голуб миру).
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4. Але ми маємо всі розуміти: все, що робить російська світська і церковна дипломатія на цьому фронті — це не про мир. Це виключно про створення антизахідні коаліції та розколу колективного Заходу, де одну з ключових ролей має зіграти Папа римський.
Все, що робить російська світська і церковна дипломатія на цьому фронті — це не про мир
5. Щодо України, то нам просто треба з тверезою головою дивитися на всі ці процеси. Нічого екстраординарного не відбувається.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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