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OPINION

Про загадкові вибухи у портах Франції та Туреччини

Петро Олещук
18 серпня, 2023 п'ятниця
14:06
Погляд Петро Олещук

Якось непомітно для всіх пройшла надзвичайно масштабна пожежа, що трапилася цього тижня поблизу торгового порту Шеф-де-Бей у Ла-Рошелі (Франція)

Зайнявся зерновий силос, вогонь поширився на три сусідні силоси. Там знаходилися тисячі тонн пшениці. Причина займання поки що не відома.

І тут варто згадати, що 7 серпня біля великого комерційного порту Деріндже у Туреччині пролунав сильний вибух, який пошкодив 13 зернових елеваторів із 60 наявних. На той момент силоси були заповнені здебільшого пшеницею та невеликою кількістю ячменю. Причини вибуху в турецькому порту також поки ще не встановлені.

Усе це б могло не викликати увагу — пожежі трапляються постійно, але як тут не згадати про те, що відбувається останнім часом на російсько-українській війні. Зокрема, держава-агресор оголосила про вихід із т.зв. "зернової угоди", після чого розпочала системне знищення української портової інфраструктури, а також зерна, яке там містилося. Також росіяни оголосили про "блокаду" українських портів, погрожуючи знищенням суден, які цю блокаду спробують подолати.

Зрозуміло, всі ці дії призвели до зростання світових цін на зерно. І от — пожежі та вибухи на зернових терміналах Франції та Туреччини, які теж, очевидно, будуть впливати на зростання цін.

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Все дуже підозріло нагадує одну систему, яка покликана реалізувати декілька задач:

1) підвищувати ціни на продовольство у світі, що має провокувати інфляцію та нестабільність у найрізноманітніших частинах світу;

2) підвищення цін на зерно має приносити наддоходи російському керівництву, яке потурбувалося, щоб "витіснити" з ринку українських конкурентів за допомогою звичних терористичних методів.

Власне, російське керівництво так діяло завжди — використовувало тероризм як форму ведення бізнесу та заробляння грошей.

Окрім того, російська влада може намагатися у такий спосіб спонукати Захід до переговорів та якогось формату "угоди", погрожуючи повзучим розповзанням нестабільності по всьому світу, і тут також можна згадати низку військових переворотів, яку останнім часом відбулися в Африці під прямим російським впливом. Найяскравіший приклад — Нігер, де до влади прийшли явні агенти російського впливу, які тепер перекривають уран для Франції, що є дуже значущим, враховуючи розвиток ядерної енергетики у цій європейській країні.

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Тероризм, дестабілізація, голод та військові хунти — і, як "альтернатива", поступки та "компроміси". От у таку систему прагне загнати Захід російська влада.

Правда, є одна проблема. Хто може дати гарантії, що ці терористи раптово припинять використовувати свої методи, якщо раптом з ними "домовляться"? Чому саме ті, хто весь час впливали за допомогою терористичних методів, раптово мають перейти до інших засобів? Можливо, уже час назвати терористів — терористами? Бо щось поки щось спроби "обмежити ескалацію" призводили лише до того, що Росія успішно розносить цю ескалацію на весь світ.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Росія
Франція
Туреччина
Захід
експорт зерна
тероризм
Війна з Росією
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