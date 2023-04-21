Підтримка і допомога, яку отримує Україна в жодному випадку не є наслідком, якихось емоцій, захоплення, віри й тому подібне. За цим стоїть холодний розрахунок кожної країни, яка це робить.

Дають стару зброю нам — вимагають від США компенсувати новими зразками озброєння.

Підтримують нас — інакше Тайвань, Іран, Північна Корея тощо. Якби Україна програла в перші дні війни — по всьому світу б розгорнулись бойові дії. Це був би кінець Заходу і його вирішального впливу на сучасну систему міжнародних відносин.

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Якби Україна програла в перші дні війни — по всьому світу б розгорнулись бойові дії. Це був би кінець Заходу і його вирішального впливу на сучасну систему міжнародних відносин

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Тому не шукайте і не вірте в іноземних друзів. Шукайте вигоду для себе і для інших. Там де є вигода, там буде міцний союз і підтримка. За Тайвань американці будуть воювати. Бо це питання чіпів і блокування доступу Китаю до морських шляхів.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист