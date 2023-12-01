"Проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, "на раз-два": генерал Муженко висловився про Залужного та Зеленського

Про це повідомляє BBC.

"Є чітке розуміння, яке законодавчо оформлене – підпорядкування. Головнокомандувач підпорядковується верховному головнокомандувачу, президенту України. Президент України за поданням міністра оборони призначає головнокомандувача і звільняє його без подання. Так прописано в законі про основи національної безпеки. Який тут може бути конфлікт? Який?", - каже Віктор Муженко.

Колишній головком ЗСУ певен, якщо є непорозуміння, різні точки зору, то вони узгоджуються і з'ясовуються. Але це повинна бути розмова не через ЗМІ.

"Це не повинно бути винесення в публічну площину, це повинна бути розмова тет-а-тет. Коли представляються певні звинувачення, певні непорозуміння – вони всі або вирішуються, або не вирішуються. І тоді президент може прийняти будь-яке законне рішення. Це його повноваження", - йдеться у заяві генерала.

Муженко дав пораду, як вийти зі ситуації.

"Чому роздуваємо цю проблему? Когось, звинувачуємо в якихось політичних амбіціях і таке інше. Я вважаю, що цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, "на раз-два", зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій. І всі ті, хто збоку, справа, зліва чи позаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи і таке інше, вони б відразу затихли. Але чомусь цього немає. А чому? Тут виникає питання", - каже Віктор Муженко.

За словами генерала, це одне із завдань ІПСО, які проводить РФ.

"Зараз винесли в публічну площину звинувачення військових у відсутності "плану війни", як вони назвали", - підсумував Муженко.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

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Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Безугла не вважає помилкою свої критичні пости на адресу Генштабу ЗСУ

Високопосадовець НАТО анонімно заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що "у Залужного немає плану".

Заява народної депутатки від "Слуги Народу" Мар'яни Безуглої про необхідність звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – її особиста думка та не є позицією Офісу президента чи Володимира Зеленського, - сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.