Продавав амуніцію та авто: у Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який наживався на допомозі для військових

Про це повідомили в facebook Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Працівники поліції продовжують системні заходи з викриття злочинних схем реалізації військової амуніції і гуманітарної допомоги та їх організаторів, які намагаються наживатися на війні. За результатами їх проведення оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили місцевого мешканця, який займається міжнародними вантажними перевезеннями", - йдеться у повідомленні.

12 серпня оперативники та слідчі затримали організатора під час продажу двох авто за 3600 доларів США. Окрім цього він отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тис. грн.

Наразі відомо про завезення під виглядом гумдопомоги та продаж шести автівок на 12 000 доларів США.

З метою виявлення незаконно набутої гуманітарної допомоги правоохоронці провели п’ять обшуків.

"Вилучили три автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, медичні підсумки, побутову хімію та засоби гігієни", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури розслідується за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (стаття 201-2 Кримінального кодексу України).

На Волині Служба безпеки України викрила благодійний фонд, який продавав військову гуманітарку, вилучено спорядження на суму понад 28 млн грн.

22 липня правоохоронці ліквідували схему розкрадання захисного спорядження Нацгвардії на понад 8 млн грн: організатори оборудки намагалися нелегально продати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломи та іншу військову амуніцію, яку ввезли як гуманітарну допомогу.

Пізніше, 1 серпня, правоохоронці викрили добровольця Тероборони, який продавав військову гуманітарку.

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