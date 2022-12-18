Продовження серіалу "Венздей" можна очікувати вже у 2023, - ЗМІ

Про це Deadline повідомили власні джерела.

Також зазначається, що хоча серіал виходить на стрімінговому сервісі Netflix, за зйомки другого сезону буде відповідати компанія Amazon, яка нещодавно викупила кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer, що знімала першу частину серіалу.

Deadline зазначає, що не зважаючи на зміну компанії-виробника, це не позначиться на якості другого сезону "Венздей".

30 листопада перегляди серіалу "Венздей" за тиждень склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів.

"Венздей" став третім серіалом в історії Netflix, що набрав понад 1 млрд переглядів за місяць.

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