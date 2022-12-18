Продовження серіалу "Венздей" можна очікувати вже у 2023, - ЗМІ
Видання Deadline повідомляє, що другий сезон серіалу "Венздей" від Netflix очікується у 2023, продюсери вже розпочали підбір локацій та переговори зі сценаристами
Про це Deadline повідомили власні джерела.
Також зазначається, що хоча серіал виходить на стрімінговому сервісі Netflix, за зйомки другого сезону буде відповідати компанія Amazon, яка нещодавно викупила кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer, що знімала першу частину серіалу.
Deadline зазначає, що не зважаючи на зміну компанії-виробника, це не позначиться на якості другого сезону "Венздей".
- 30 листопада перегляди серіалу "Венздей" за тиждень склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів.
- "Венздей" став третім серіалом в історії Netflix, що набрав понад 1 млрд переглядів за місяць.
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