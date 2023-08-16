Проєкт "Міста-герої": у Миколаєві презентували виставку до Дня Незалежності
У Миколаєві у межах проєкту "Міста-герої" презентували експозицію до Дня Незалежності: виставка "Миколаїв - нескорений" налічує 201 роботу
Про це інформує пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що виставку відкрили у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України. Це вже третя експозиція у межах проєкту "Міста-герої": до цього пройшли виставки присвячені Маріуполю та Кривому Рогу. Наразі вони мандрують Європою.
Виставка "Миколаїв - нескорений" налічує 201 роботу 76 авторів, серед яких є як відомі, так і молоді митці.
Фото: mkrada.gov.ua
"Під час заходу напередодні свята Дня Незалежності України та з нагоди відкриття виставки відзначили нагородами заслужену художницю України Ольгу Лебідь, заслуженого художника України Віктора Семерньова та заслужену діячку мистецтв України Лідію Іваницьку. А також відкрили пам’ятний стенд, присвячений 41 видатному художнику Миколаївщини "Історія в іменах", - йдеться у повідомленні.
Фото: mkrada.gov.ua
"Краса, образотворче мистецтво – це невід’ємна частина культури Миколаївщини, яка допомагає нам формувати особистість, примножує духовні цінності, консолідує нас у суспільство. Краса - це прямий антонім слова "зло". Ми переможемо засобами краси зло. Хотів би щиро подякувати організаторам виставки за цей прекрасних захід", - наголосив заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров.
Фото: mkrada.gov.ua
- У музеї історії Києва 9 серпня презентували масштабну виставку "Моя історія. 32 роки Незалежності". Вона діятиме до 9 листопада.
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