Про це інформує пресслужба Миколаївської міської ради.

Зазначається, що виставку відкрили у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України. Це вже третя експозиція у межах проєкту "Міста-герої": до цього пройшли виставки присвячені Маріуполю та Кривому Рогу. Наразі вони мандрують Європою.

Виставка "Миколаїв - нескорений" налічує 201 роботу 76 авторів, серед яких є як відомі, так і молоді митці.

Фото: mkrada.gov.ua

"Під час заходу напередодні свята Дня Незалежності України та з нагоди відкриття виставки відзначили нагородами заслужену художницю України Ольгу Лебідь, заслуженого художника України Віктора Семерньова та заслужену діячку мистецтв України Лідію Іваницьку. А також відкрили пам’ятний стенд, присвячений 41 видатному художнику Миколаївщини "Історія в іменах", - йдеться у повідомленні.

Фото: mkrada.gov.ua

"Краса, образотворче мистецтво – це невід’ємна частина культури Миколаївщини, яка допомагає нам формувати особистість, примножує духовні цінності, консолідує нас у суспільство. Краса - це прямий антонім слова "зло". Ми переможемо засобами краси зло. Хотів би щиро подякувати організаторам виставки за цей прекрасних захід", - наголосив заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров.

Фото: mkrada.gov.ua