Про це в ефірі Еспресо сказав генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Щоб спроєктувати тимчасову греблю, потрібен час - це два місяці. Щоб потім знайти підрядника - треба час. Згодом потрібні будуть матеріали. Ми повинні зробити це завчасно. Проєкт, підрядник - завчасно. Матеріали теж, бо там дуже складна гідроспоруда - теж ми повинні мати завчасно. Треба, щоб все це було готовим", - зазначив він.

Сирота додав, що як тільки буде деокупація, ми повинні бути готові до реалізації цього проєкту.

"Хотів би наголосити, що ракета не спроможна знищити дамбу. Щоб її знищити - має прилетіти п'ять ракет в одну точку, одне місце. Це надзвичайно складно. По-перше, ми будемо робити цю гідроспоруду після деокупації і ми будемо розуміти, що це можна робити. Якщо ми будемо говорити про побудову станції - ми врахуємо нашого сусіда і врахуємо, як захистити цю станцію від ракетних ударів", - підсумував очільник підприємства.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Уряд на засіданні 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС.