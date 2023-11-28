"Прогрес попри найбільші втрати": британська розвідка оцінила російський наступ на Авдіївку

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.



Зазначається, що з початку жовтня 2023 року на цій ділянці російська армія посунула лінію фронту на 2 км. Попри невеликі цифри цей прогрес, ймовірно, є одним із найбільших досягнень Росії з початку її наступу на Авдіївку.



Натомість британська розвідка наголошує, що це просування коштувало залученим підрозділам армії РФ тисяч втрат.

За даними міноборони Британії, російські війська поступово наближаються до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські захисники займають одну з основних оборонних позицій.



"Хоча Авдіївка стала виступом чи виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто", - йдеться у звіті британської розвідки.