Прокуратура оголосила заочну підозру окупаційному "меру" Макіївки у посяганні на терцілісність
43-річному чоловіку, який займає псевдопосаду "мера" окупованої Макіївки заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Встановлено, що з січня 2015 року зловмисник співпрацює з окупаційною владою РФ, до травня 2019 року обіймав посаду "голови Горняцького району м. Макіївки", а з травня 2019 року став псевдоголовою адміністрації міста.
Підозрюваний забезпечує реалізацію у м. Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами. Зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи до складу незаконних збройних формувань, формує так званий місцевий бюджет та пропагує ідеї щодо псевдореспубліки.
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