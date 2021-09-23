Прокуратура оголосила заочну підозру окупаційному "меру" Макіївки у посяганні на терцілісність

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.



Встановлено, що з січня 2015 року зловмисник співпрацює з окупаційною владою РФ, до травня 2019 року обіймав посаду "голови Горняцького району м. Макіївки", а з травня 2019 року став псевдоголовою адміністрації міста.



Підозрюваний забезпечує реалізацію у м. Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами. Зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи до складу незаконних збройних формувань, формує так званий місцевий бюджет та пропагує ідеї щодо псевдореспубліки.



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