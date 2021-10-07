Промоутер Ломаченка пообіцяв Лопесу чемпіонський супербій у новій ваговій категорії

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами тренера та батька абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Теофімо Лопеса-старшого, промоутер його сина Боб Арум, який також веде справи українця Василя Ломаченка, погодився організувати для американця у квітні 2022 року бій проти британця Джоша Тейлора, який є абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній категорії (до 63,5 кг).

"Ми в цьому дивізіоні вже майже вісім років. Буквально на днях розмовляв з Бобом Арумом, він готовий зробити нам в квітні поєдинок з Джошем Тейлором. Все що нас цікавить - бої проти кращих з кращих" - сказав Лопес-старший, зі слів якого випливає, що американець не має наміру залишатися у легкій вазі та давати реванш Ломаченку.

Наприкінці 2021 року Теофімо Лопес проведе перший захист титулів, які він відібрав в українця, у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа.

Василь Ломаченко у грудні зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

5 жовтня стало відомо, що промоутерська компанія Top Rank може змусити Теофімо Лопеса провести другий бій проти Василя Ломаченка.

6 жовтня Теофімо Лопес-старший заявив, що його син погодиться провести другий бій з Василем Ломаченком, якщо українець підніметься у першу напівсередню вагу.

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