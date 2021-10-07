Промоутер Ломаченка пообіцяв Лопесу чемпіонський супербій у новій ваговій категорії
Американський боксер Теофімо Лопес планує навесні 2022 року провести бій за звання абсолютного чемпіона світу першій напівсередній вазі проти британця Джоша Тейлора
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами тренера та батька абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Теофімо Лопеса-старшого, промоутер його сина Боб Арум, який також веде справи українця Василя Ломаченка, погодився організувати для американця у квітні 2022 року бій проти британця Джоша Тейлора, який є абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній категорії (до 63,5 кг).
"Ми в цьому дивізіоні вже майже вісім років. Буквально на днях розмовляв з Бобом Арумом, він готовий зробити нам в квітні поєдинок з Джошем Тейлором. Все що нас цікавить - бої проти кращих з кращих" - сказав Лопес-старший, зі слів якого випливає, що американець не має наміру залишатися у легкій вазі та давати реванш Ломаченку.
Наприкінці 2021 року Теофімо Лопес проведе перший захист титулів, які він відібрав в українця, у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа.
Василь Ломаченко у грудні зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- 5 жовтня стало відомо, що промоутерська компанія Top Rank може змусити Теофімо Лопеса провести другий бій проти Василя Ломаченка.
- 6 жовтня Теофімо Лопес-старший заявив, що його син погодиться провести другий бій з Василем Ломаченком, якщо українець підніметься у першу напівсередню вагу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе