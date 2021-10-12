Промоутер пояснив, що має статись, аби Усик та Ф'юрі негайно провели бій за титул абсолютного чемпіона світу
Промоутер Френк Воррен пояснив, що Ентоні Джошуа має відмовитись від реваншу, щоб Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі негайно провели бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Про це повідомляє Talk Sport.
За словами Воррена, бій Ф'юрі та Усика легко організувати.
"В Усика є опція реваншу з Джошуа. Якщо Ентоні захоче відійти в сторону, то я впевнений, що ми зможемо легко влаштувати бій Ф'юрі - Усик. Чи піде на це Джошуа? Я сумніваюся. Можливо, він це зробить, але я не знаю точно. Ми б хотіли влаштувати цей бій. Якщо Тайсон захоче продовжувати боксувати, то йому доведеться захищати титул", - сказав промоутер Френк Воррен.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
- 12 жовтня Тайсон Ф'юрі відібрав у Олександра Усика лідерство у рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec.
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