Промоутер вигадав, як Усику, Ф'юрі та Джошуа визначати справжнього абсолютного чемпіона світу

Про це заявив промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн у інтерв'ю iFL TV.

За його словами, він сподівається, що Тайсон Ф'юрі проведе захист титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) проти обов'язкового претендента та співвітчизника з Великої Британії Ділліана Вайта.

"Як фанати, ми повинні просити Тайсона Ф'юрі провести поєдинок проти Ділліана Вайта. Уявіть собі це шоу, уявіть бій. Буде понад мільйон покупок платних трансляцій, на стадіон будуть розпродані всі квитки. Це великий поєдинок. Переможець бою Ф'юрі - Вайт битиметься з переможцем поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа", - сказав Хірн.

Українець Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC.





Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

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