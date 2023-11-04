Промоутер закликав Ф'юрі побитись з Джошуа
Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа, звернувся до чинного чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі
Про це повідомляє iFL TV.
"Я кажу вам від усієї душі, всього серця і всього мозку – Джошуа побив би Ф’юрі в будь-який день тижня. І ви можете ходити по колу і говорити, що я відморожений, але в суботу ввечері ми все побачили. Ми знаємо слабкі місця Ф’юрі – ось тут (прим. - показує на голову) і ось тут (прим. - показує на підборіддя)", - каже Едді Хірн.
За словами промоутера Тайсону Ф'юрі не можна йти на пенсію.
"Тайсон вже не той, що був раніше. Тобі не можна йти на пенсію, не побившись з Ентоні Джошуа. Але ЕйДжей зробить це за тебе, тому що він відправить тебе на пенсію, гарантую тобі це", – сказав Хірн.
Торік команди Ентоні Джошуа й Тайсона Ф’юрі тривалий час вели перемовини стосовно проведення бою, але домовитись не вдалося. З того часу британці провели по два поєдинки, в обох перемогли.
Хто такий Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У 2021 році титули в британця відібрав українець Олександр Усик, який у серпні минулого року переміг його й у реванші.
1 квітня 2023 року Ентоні Джошуа повернувся на ринг після двох поспіль поразок та переміг за очками американця Джермейна Франкліна. У серпні Джошуа нокаутував Роберта Хеленіуса.
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