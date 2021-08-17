Промоутер зухвало порівняв Усика з легендарним Мохаммедом Алі
Промоутер Олександр Красюк відповів експертам, які не вважають Олександра Усика суперважкоатлетом
Про це повідомляє MyBettingSites.
Красюк порівняв Усика до легендарного Мохаммеда Алі, який є кумиром українця.
"Усик дуже впевнений у своїй перемозі над Джошуа і легко погодився на другий бій, тому що його настрій буде ще більш сприятливим після того, як він виграє перший. Для тих, хто не бачить очевидної реальності, що Усик - суперважкоатлет. Він такого ж розміру, ваги, як і його кумир - найбільший Мохаммед Алі. Чи може хто-небудь з них сказати, що Алі не справжній супертяж?", - висловився промоутер Олександр Красюк.
Олександр Усик проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 28 липня Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул.
- 11 серпня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко сказав, що в Олександра Усика є шанс перемогти Ентоні Джошуа.
- 16 серпня промоутер Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа, якщо буде використовувати свої сильні сторони.
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