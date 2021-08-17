Промоутер зухвало порівняв Усика з легендарним Мохаммедом Алі

Про це повідомляє MyBettingSites.



Красюк порівняв Усика до легендарного Мохаммеда Алі, який є кумиром українця.



"Усик дуже впевнений у своїй перемозі над Джошуа і легко погодився на другий бій, тому що його настрій буде ще більш сприятливим після того, як він виграє перший. Для тих, хто не бачить очевидної реальності, що Усик - суперважкоатлет. Він такого ж розміру, ваги, як і його кумир - найбільший Мохаммед Алі. Чи може хто-небудь з них сказати, що Алі не справжній супертяж?", - висловився промоутер Олександр Красюк.

Олександр Усик проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).