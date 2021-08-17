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Головна Спорт Промоутер зухвало порівняв Усика з легендарним Мохаммедом Алі

Промоутер зухвало порівняв Усика з легендарним Мохаммедом Алі

17 серпня, 2021 вiвторок
21:12
Спорт Олександр Усик та Олександр Красюк (ліворуч)

Промоутер Олександр Красюк відповів експертам, які не вважають Олександра Усика суперважкоатлетом

Про це повідомляє MyBettingSites.

Красюк порівняв Усика до легендарного Мохаммеда Алі, який є кумиром українця.

"Усик дуже впевнений у своїй перемозі над Джошуа і легко погодився на другий бій, тому що його настрій буде ще більш сприятливим після того, як він виграє перший. Для тих, хто не бачить очевидної реальності, що Усик - суперважкоатлет. Він такого ж розміру, ваги, як і його кумир - найбільший Мохаммед Алі. Чи може хто-небудь з них сказати, що Алі не справжній супертяж?", - висловився промоутер Олександр Красюк.

Олександр Усик проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа. 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Мохаммед Алі
Олександр Красюк
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