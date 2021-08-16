Промоутер назвав ключову перевагу Усика над Джошуа
Промоутер Олександр Красюк вважає, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа, якщо буде використовувати свої сильні сторони
Про це повідомляє SecondsOut..
За словами Красюка, Усик повинен скористатись своєю швидкістю.
"Боксер може битися так, як йому дозволяє його суперник. Якщо у Джошуа є перевага в розмірі і розмаху рук, він напевно постарається це використовувати. Перевага Усика - швидкість, йому потрібно зближуватися з Джошуа. Так що вся справа в стилі. Це буде бій двох різних стилів. Перевагу отримає той, хто буде діяти розумніше, буде більш сконцентрований", - заявив промоутер українця Олександр Красюк.
Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 28 липня Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул.
- 11 серпня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко сказав, що в Олександра Усика є шанс перемогти Ентоні Джошуа.
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