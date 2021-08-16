Промоутер назвав ключову перевагу Усика над Джошуа

Про це повідомляє SecondsOut..



За словами Красюка, Усик повинен скористатись своєю швидкістю.



"Боксер може битися так, як йому дозволяє його суперник. Якщо у Джошуа є перевага в розмірі і розмаху рук, він напевно постарається це використовувати. Перевага Усика - швидкість, йому потрібно зближуватися з Джошуа. Так що вся справа в стилі. Це буде бій двох різних стилів. Перевагу отримає той, хто буде діяти розумніше, буде більш сконцентрований", - заявив промоутер українця Олександр Красюк.

Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).