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Промова Путіна на параді в Москві - ознака слабкості, - Клімкін

9 травня, 2022 понедiлок
13:05
війна з Росією Путін

Міністр закордонних справ України у 2014-2019 рр. Павло Клімкін вважає, що промова Путіна на параді в Москві була нудною і є ознакою слабкості його режиму

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Від Путіна потрібно завжди на щось очікувати. Оскільки він завжди готовий створити щось погане для світу та України. В його промові на параді в Москві дійсно не було нічого нового. Як на мене, ця промова була нудною. Однак, повторення всіх його сенсів свідчить про те, що він буде йти далі. Путін і далі бачить Україну штучною державою. Він знову говорив про історичні землі. Знову намагався побудувати свою міфологію про історію", - пояснив Клімкін.

Дипломат зауважив, що не слід впадати в оптимізм від того, що Путін на параді в Москві не оголосив якісь сенсаційні речі. На думку Клімкіна, Путін не готовий і не буде зупинятись.

"Не слід впадати в оптимізм від того, що ми не почули від нього сенсаційних речей. Єдине, що я почув в цій промові, що є реальною ознакою слабкості, так це те, що Путін хоче знову домовлятись із Заходом. Він знову називає Росію сильною та суверенною країною, що звучить, як виправдання. Тому, радіти з його нудної промови не слід, але була вона неочікувано виправдовувальна. І це насправді грає на нас", - додав Клімкін.

  • 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян. 2 травня інформацію про можливе оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Проте у Кремлі спростували цю інформацію.
  • 3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може оголосити війну в Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також посилався на західні спецслужби і ймовірність оголошення війни
  • В Українському МВС також казали про ймовірність оголошення анексії Донецької, Луганської, Херсонської областей та окупованих територій Запоріжжя.
  • Володимир Путін на "параді перемоги" у Москві заявив, що ополченці Донбасу разом із ЗС РФ борються на своїй землі

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