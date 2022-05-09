Промова Путіна на параді в Москві - ознака слабкості, - Клімкін

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Від Путіна потрібно завжди на щось очікувати. Оскільки він завжди готовий створити щось погане для світу та України. В його промові на параді в Москві дійсно не було нічого нового. Як на мене, ця промова була нудною. Однак, повторення всіх його сенсів свідчить про те, що він буде йти далі. Путін і далі бачить Україну штучною державою. Він знову говорив про історичні землі. Знову намагався побудувати свою міфологію про історію", - пояснив Клімкін.

Дипломат зауважив, що не слід впадати в оптимізм від того, що Путін на параді в Москві не оголосив якісь сенсаційні речі. На думку Клімкіна, Путін не готовий і не буде зупинятись.

"Не слід впадати в оптимізм від того, що ми не почули від нього сенсаційних речей. Єдине, що я почув в цій промові, що є реальною ознакою слабкості, так це те, що Путін хоче знову домовлятись із Заходом. Він знову називає Росію сильною та суверенною країною, що звучить, як виправдання. Тому, радіти з його нудної промови не слід, але була вона неочікувано виправдовувальна. І це насправді грає на нас", - додав Клімкін.