Українська документальна стрічка "Будинок зі скалок", про дитячий притулок в Лисичанську, також була номінована на "Оскар" проте програла "Навальному". У відповідь на це другий режисер та журналіст Азад Сафаров заявив, що українці "не скаржаться, а борються", і будуть робити все, аби бути почутими "навіть у Голлівуді".

"Ми мали виграти не тому, що ми з України, а тому що фільм глибокий, цінний і талановито знятий данським режисером Сімоном Леренгом Вілмонтом і зроблений крутою командою. Але сьогоднішній вечір ще раз довів, що російська пропаганда дуже добре діє і вміє розкручувати псевдогероїв там, де героїв нема. А значить у нас ще багато роботи", - йдеться у повідомленні.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що цей "Оскар" не змусить російську опозицію та народ рухатися, а ця нагорода - знак того, що "хтось на Заході боїться розпаду Росії". Він також наголосив, що необхідно і надалі продовжувати активно просувати українські інтереси у світі.

"Не забуваємо, що Навальний про бутерброди та Крим говорив, і продовжуємо боротися за нашу країну", - додав Гончаренко.

Нардеп Роман Гришук також нагадав, що премія відмовила Володимиру Зеленському у виступі, аби конкурс "не був політизованим".

"Оскар" відмовляє президенту Зеленському в виступі, щоб не було політизації конкурсу і згадування війни та дає статуетку фільму про Навального і про Першу світову війну. Все що треба знати про цьогорічну премію", - пише він.

Своєю чергою кореспондент Армія FM Андрій Давидов зазначив, що "Оскар" - це завжди про політику: "Премія "Оскар" — це завжди про політику. І цього року виключення не було. Лише якість цієї політики — така ніяка", - пише він.

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева прокоментувала коротко: ""Оскар" для Навального, яка ж ганьба".

Ще стриманіше прокоментував перемогу документалки засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.



"Нах**льний", - пише він.

Прості українці також не лишились осторонь та обурилися таким рішенням організаторів:

"Пропаганда харошого руського як взірець аполітичності "Оскара". Очевидно, що світ не робить висновки із розв’язаної Росією війни в Україні. Єдине, чого заслуговує Росія сьогодн, - розпад, сором та відповідальність за злочини. А точно не статуетку американської кіноакадемії та шанс на світле майбутнє. Світ давав безліч шансів Росії стати демократичною, але усі шанси вони сплюндрували".