"Пропаганда хорошого русского як взірець аполітичності": як українці відреагували на статуетку "Оскар" для фільму про Навального
Документалка про російського опозиціонера "Навальний" канадського режисера Деніела Роера отримала нагороду на цьогорічному Оскарі як найкраща документальна стрічка, чим викликала масове невдоволення як серед культурних та політичних діячів України, так і серед звичайних глядачів
Українська документальна стрічка "Будинок зі скалок", про дитячий притулок в Лисичанську, також була номінована на "Оскар" проте програла "Навальному". У відповідь на це другий режисер та журналіст Азад Сафаров заявив, що українці "не скаржаться, а борються", і будуть робити все, аби бути почутими "навіть у Голлівуді".
"Ми мали виграти не тому, що ми з України, а тому що фільм глибокий, цінний і талановито знятий данським режисером Сімоном Леренгом Вілмонтом і зроблений крутою командою. Але сьогоднішній вечір ще раз довів, що російська пропаганда дуже добре діє і вміє розкручувати псевдогероїв там, де героїв нема. А значить у нас ще багато роботи", - йдеться у повідомленні.
Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що цей "Оскар" не змусить російську опозицію та народ рухатися, а ця нагорода - знак того, що "хтось на Заході боїться розпаду Росії". Він також наголосив, що необхідно і надалі продовжувати активно просувати українські інтереси у світі.
"Не забуваємо, що Навальний про бутерброди та Крим говорив, і продовжуємо боротися за нашу країну", - додав Гончаренко.
Нардеп Роман Гришук також нагадав, що премія відмовила Володимиру Зеленському у виступі, аби конкурс "не був політизованим".
"Оскар" відмовляє президенту Зеленському в виступі, щоб не було політизації конкурсу і згадування війни та дає статуетку фільму про Навального і про Першу світову війну. Все що треба знати про цьогорічну премію", - пише він.
Своєю чергою кореспондент Армія FM Андрій Давидов зазначив, що "Оскар" - це завжди про політику: "Премія "Оскар" — це завжди про політику. І цього року виключення не було. Лише якість цієї політики — така ніяка", - пише він.
Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева прокоментувала коротко: ""Оскар" для Навального, яка ж ганьба".
Ще стриманіше прокоментував перемогу документалки засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.
"Нах**льний", - пише він.
Прості українці також не лишились осторонь та обурилися таким рішенням організаторів:
"Пропаганда харошого руського як взірець аполітичності "Оскара". Очевидно, що світ не робить висновки із розв’язаної Росією війни в Україні. Єдине, чого заслуговує Росія сьогодн, - розпад, сором та відповідальність за злочини. А точно не статуетку американської кіноакадемії та шанс на світле майбутнє. Світ давав безліч шансів Росії стати демократичною, але усі шанси вони сплюндрували".
- У ніч з 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Оскар". Найкращим фільмом став "Все завжди і водночас".
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