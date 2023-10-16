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Пропаганда як частина рашизму: вийшов заключний епізод проєкту "Україна. Розвінчування міфів"

16 жовтня, 2023 понедiлок
13:14
Війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

У рамках просвітницького проєкту фахівці розповіли про роль пропаганди у формуванні та поширенні "русизму"

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

"У сьогоднішньому відео ми розкриємо пропаганду як ще одну ознаку "русизму". Ви дізнаєтесь, що є першоджерелом російської пропаганди, які події в Україні зрештою призвели до появи окремої гілки російського пропагандистського кіно та як російська пропаганда перегукується з гітлерівською", - йдеться в матеріалі.

Проєкт складається з серій відеороликів, які допоможуть дізнатися більше про історію протистояння РФ та України, зруйнують багаторічні міфи та розкриють природу російських злочинів.

Що відомо про цей проєкт

Ролик створено в межах просвітницького проєкту Медіацентру Україна та Українського інституту національної пам'яті, аби розвінчати міфи російської пропаганди.

31 серпня презентували перший випуск, у якому розказали про те, скільки насправді триває війна між Україною та Росією. Фахівці розвінчують міф про начебто гармонійне співіснування українського та російського народів протягом років та пояснюють, чому російсько-українська війна почалась не у 2022, і навіть не у 2014 році.

15 вересня просвітницький проєкт "Міфи навколо історії України та вся правда про рашизм" розвінчував стереотипи та забобони про справжнє українське козацтво.

2 жовтня презентували новий ролик проєкту "Україна. Розвінчування міфів" про шлях України до незалежності.

12 жовтня презентували новий ролик проєкту "Україна. Розвінчування міфів" про те, як РФ перетворила культ "перемоги" у Другій світовій на пропаганду.

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