Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Пропагандист Соловйов вважає, що країни НАТО "були зацікавлені, щоб не було" Пригожина

Пропагандист Соловйов вважає, що країни НАТО "були зацікавлені, щоб не було" Пригожина

28 серпня, 2023 понедiлок
11:27
Війна з Росією

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов стверджує, що країни НАТО "були зацікавленні в усуненні" Пригожина

Про це повідомили в telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

 Кремлівський пропагандист в.соловйов стверджує, що саме країни НАТО були зацікавлені в «усуненні» є.пригожина:

"Ось зараз нашій державі важливо не втратити і якщо можливо - перехопити інструменти. Не втратити Африку. Ось африканські лідери, вони вже кажуть: "у нас контракт з країною, ми готові з країною". Тому зараз ясно, хто був насамперед зацікавлений у тому, щоб не було пригожина і музикантів, - це, звісно, країни НАТО".

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін.

Є кілька версій про авіатрощу:

1) літак збили із зенітно-ракетного комплексу С-300;

2) збили з ППО;

3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

Прокоментував інцидент і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області РФ 27 серпня завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Світ
Росія
Африка
окупанти
фейк
НАТО
Військові новини
Вагнергейт
Євген Пригожин
Читайте також:
27 серпня, 2023 неділя
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом
Глен Грант
27 серпня, 2023 неділя
Побоювання США щодо розпаду Росії є безпідставними, - полковник Ґрант
російська армія, мобілізація
27 серпня, 2023 неділя
Щоб уникнути мобілізації росіяни завдають собі каліцтва чи ховаються там, де їх не знають: розповідь полоненого мобіка
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.73
    Купівля 37.73
    Продаж 38.62
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 42.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
28 серпня
11:29
Крим
Міноборони РФ заявило про атаку дронів та роботу ППО у Криму
11:15
Поєдинок Усика з Дюбуа
"Хочу знати, якому богу поклоняється": тренер Дюбуа заявив, що немає жодної різниці між Усиком і шахраєм із наркотиками
11:12
Мешканку Херсона, яка коригувала удари по цивільних об’єктах, підозрюють у держзраді
Коригувала удари "шахедів" і "градів" по цивільних об’єктах: мешканку Херсона підозрюють у державній зраді
11:07
Київ
У Києві проведуть безоплатні екскурсії, присвячені Незалежності України
10:56
окупанти
РФ, імовірно, скасувала військові навчання "Захід-23" через нестачу бійців і техніки, – британська розвідка
10:54
гривня тисяча гривень
Угоди на боєприпаси, ракети й гаубиці: польська фірма Alfa за різними контрактами заборгувала Міноборони поставок на понад 3,5 млрд грн, - УП
10:39
Огляд
міжнародний огляд
Плани Путіна щодо Вагнера, загроза зростання симпатій РФ у Європі через невдалий контрнаступ ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 28 серпня
10:17
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни утримують у Чорному морі 6 кораблів, серед них ракетоносій
10:15
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 серпня: вартість долара, євро, злотого
10:09
OPINION
Віктор Андрусів
Що таке мобілізована нація?
10:02
обстріл
За добу окупанти атакували 10 областей України: 4 загиблих, 10 поранених
09:54
ракета H-IIA
Японія призупинила запуск ракети H-IIA для польоту на Місяць: у чому причина
09:50
У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах
09:48
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець пояснив, до якої лінії оборони противника просуваються ЗСУ після звільнення Роботиного
09:28
Оновлено
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області
09:27
"У Китаї зростають антияпонські настрої": уряд Японії занепокоєний утисками громадян через скидання води з Фукусіми
09:17
Марка "Вічна Памʼять"
Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України
09:03
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: двоє загиблих, є поранені
09:00
Успіння Богородиці
Успіння Пресвятої Богородиці: традиції та заборони
08:41
На фото: система ППО
Повітряні сили знищили 2 "калібри" та 2 авіаракети Х-59
08:33
Місяць
Жителі Землі зможуть побачити другий за серпень супермісяць
08:20
Оновлено
російські війська окупанти
Втрати Росії за добу війни: 490 солдатів, 8 бойових бронемашин і 4 крилатих ракети
08:18
Піротехніка, салюти, феєрверки
В Індії стався вибух на нелегальній фабриці петард: загинули 7 людей
08:18
плезіозавр "Нессі"
Учені провели найбільші за останні 50 років пошуки лохнеського чудовиська: прагнуть надихнути нове покоління мисливців на дослідження
08:04
OPINION
Лариса Волошина
Про дволикість "русскіх лібералов"
07:59
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
"Снарядний голод стає доволі звичним": Гуменюк про втрати ворога на південному напрямку
07:55
OPINION
Микола Княжицький
Ростислав Держипільський - видатний режисер і театральний менеджер
07:44
Індія запустить місію Chandrayaan
Індійська місія надіслала перші дані про температурний профіль південного полюса Місяця
07:40
Індія повінь
У Китаї через сильні зливи евакуювали понад 3 тисячі людей
07:22
Місія NASA Crew-7 із чотирма космонавтами успішно прибула на МКС
Місія NASA Crew-7 із чотирма космонавтами успішно прибула на Міжнародну космічну станцію
07:10
Франція
У школах Франції вирішили заборонити носіння мусульманської одежі
06:34
евакуація
У Донецькій ОВА сказали, скільки дітей залишаються у прифронтових районах області
06:23
ПВК Вагнера
ISW: Міноборони РФ, ймовірно, більше зацікавлене у розформуванні ПВК Вагнера, ніж Путін
05:55
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили Україну в атаці дронів на Московську та Брянську області
01:00
Ексклюзив
Сергій Плохій
З готовими до діалогу росіянами треба розмовляти, це не зрада, - історик Сергій Плохій
00:55
Сумщина
Армія РФ 22 рази обстріляла прикордоння Сумщини: били з артилерії, мінометів та скидали міни
00:40
Вибух на заправці у Румунії
У Румунії перевірять усі заправки після вибухів АЗС
00:17
Ексклюзив
В Оксани Цюпи проходить виставка текстильних скульптур "Поворот на Ірпінь"
Відтворення спогадів: в Оксани Цюпи проходить виставка текстильних скульптур "Поворот на Ірпінь"
00:16
Ракетоносій Адмірал Ессен
Росіяни вивели ракетоносій на бойове чергування у Чорне море, загальний залп - до 8 "калібрів"
00:00
Прикордонна служба Польщі
Протягом доби понад 100 нелегалів намагалися перетнути кордон Польщі з Білоруссю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV