Пропагандистка Симоньян пояснила, чому дрони долітають до Москви: тоді ППО безупинно стрілятиме по птахах

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Я ставила це питання військовим. Вони кажуть, що ППО не призначене для того, щоб помічати й відловлювати ось ці маленькі штучки, бо тоді воно буде безупинно стріляти по птахах, по будь-яких", - про це вона заявила телеефірі.