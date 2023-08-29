Пропагандистка Симоньян пояснила, чому дрони долітають до Москви: тоді ППО безупинно стрілятиме по птахах
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що питала військових РФ, чому безпілотники долітають до Москви, на що їй відповіли, що тоді ППО безупинно стрілятиме по птахах
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Я ставила це питання військовим. Вони кажуть, що ППО не призначене для того, щоб помічати й відловлювати ось ці маленькі штучки, бо тоді воно буде безупинно стріляти по птахах, по будь-яких", - про це вона заявила телеефірі.
-
Раніше ЦПД повідомляв, що кремлівський пропагандист Володимир Соловйов стверджує, що країни НАТО "були зацікавленні в усуненні" Пригожина.
-
27 серпня російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що біля її дому другий раз за тиждень впав безпілотник.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.33
- EUR Купівля 40.66Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе