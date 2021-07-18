Пропутінське лобі у Вашингтоні прагне перетворити Україну на федерацію й викликати хаос, - Піонтковський

Про це політолог Андрій Піонтковський заявив в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.



Свідченнями роботи даної групи, на думку аналітика, є як фраза Байдена на саміті у Швейцарії про необхідність дотримання Мінських угода, так і останні кроки американської адміністрації щодо України - перенесення візиту Володимира Зеленського до Вашингтону й рішення надіслати до Києва чергового "екзаменатора".



Ведучий програми, своєю чергою, звернув увагу на збіг згаданих подій з виходом нової програмної статті президента РФ Володимира Путіна про "єдність" українців і росіян.



"Те, що Путін опублікував свою маячню, це означає, що він наполягатиме на ній до кінця. І, відповідно, будуть намагатися проштовхнути так звані зміни в українську Конституцію з криптофедералізацією або з прямою федералізацією України. Й ось тут починає розгортатися дуже неприємний внутрішньо український конфлікт. І Путіну вдається перенести конфлікт з лінії фронту, фактично, до столицю і т.д.", - сказав Антін Борковський.



"Ви абсолютно правильно описали ситуацію. Саме до цього веде зараз пропутінське крило в адміністрації Байдена: змусити Зеленського проковтнути усі ці кластери та формули Штайнмаєра. Повернувшись (зі Штатів - ред.), він зустрінеться з дуже серйозним опором. Виникне найжорстокіше загострення внутрішньополітичної ситуації і величезна резидентура і диверсійні структури Росії на террііторіі України спробують зіграти свою роль. Ось це, як на мене, зараз є найсерйознішою небезпекою для України", - пояснив Піонтковський.



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Разом з тим, як наголосив Андрій Піонтковський, стан справ не можна вважати безвихіддю, адже описане ним "зачароване коло" здатен розірвати сам Зеленський, якщо він, скориставшись власним політичним статусом і впливом, виступить проти Мінських домовленостей у їхній московській редації. В цьому його неодмінно підтримає більшість американського істеблішменту, який нині як ніколи раніше налаштований проти Кремля, додав політолог.



Нинішні ж прийоми Росії в спілкуванні з Україною, нагадав Піонтковський, використовувалися Сталіним в Німеччині після Другої світової війни.



"Нічого нового в Кремлі не вигадують... Ви подивіться на ОРДЛО, яке намагаються впихнути в Україну. Це ж сталінська пропозиція Аденауеру в 1952 році "об'єднати Німеччину": давайте, пан Аденауер, візьміть моє ОРДЛО, воно у нього називалося НДР, і проведемо вибори, об'єднаємо Німеччину, тільки в ОРДЛО все залишається, і Штазі, і СЄПН (компартія в НДР - ред.) і російські війська. Той же механізм відпрацьовується", - сказав Піонтковський.



"Так, ця схема не є новою. Ця схема використовувалася ще Катериною Другою щодо Польської держави, коли був слабкий король, були сусіди, які не давали йому тих чи інших гарантій, і було створення штучного внутрішнього конфлікту", - нагадав також Борковський.