Прошу українців, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це ваше життя, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у найближчі дні
Своє звернення Зеленський опублікував у Telegram.
"Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", - йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.
- 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян.
- 2 травня інформацію про оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
- 3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої спеціальної військової операції 9 травня може оголосити війну в Україні.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з посиланням на дані західних спецслужб заявив, що влада РФ може оголосити повноцінну війну Україні 9 травня 2022 року,
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