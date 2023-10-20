Простір "Териконів" та "Вбивць квіткової повні": що подивитися на вихідних

Це, мабуть, той поодинокий тиждень, коли варто дивитися фільми не вдома, а все ж вибратися до кінотеатру. Бо таки справді є з чого вибирати. Отож традиційна підбірка кіно для вихідних від "Еспресо"

"Терикони"

У кінотеатрах з 19 жовтня

Документальний фільм Тараса Томенка "Терикони" про українських дітей, які живуть у зоні бойових дій, вперше був представлений за кілька днів до повномасштабного вторгнення на 72-му Берлінському кінофестивалі. Властиво, у фільмі, що є володарем низки нагород, немає наперед запланованих діалогів та награних відпрацьованих сцен (адже він знімався у спосіб документального спостереження), немає пафосу та різких поворотів сюжету. А є магія природності - часто-густо жахаюча у своїй реальності.

У 2014 році російський снаряд, випущений Московією у новорічну ніч, повністю змінив життя Насті та її молодшого братика з міста Торецьк, зруйнувавши їхній дім, в часі назавжди забравши батька і змусивши проживати убоге життя, позбавлене багатьох узвичаєних радощів дитинства. Але й у таких умовах ( навіть посередині шляху від Бахмута до Авдіївки, де зараз особливо гаряче) діти є діти. Стрічка про те, чим і як вони живуть, як дорослішають, про що мріють…А ще, як загалом живуть люди у зоні, де нині твориться історія…

"Вбивці квіткової повні"

У кінотеатрах з 19 жовтня



Кримінальна драма "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе з оскароносними Робертом Де Ніро та Леонардо ДіКапріо у головних ролях, що на цьогорічному Каннському кінофестивалі отримала майже 10-хвилинні овації та загальне визнання кінокритиків, є, вочевидь, найочікуванішою прем'єрою цього тижня.Цій стрічці, до речі, прогнозують можливість найближчого "Оскара". Заснована на однойменній документальній книзі журналіста Девіда Ґренна 2017 року, вона розповідає про розслідування ФБР у 20-х роках ХХ століття в індіанському поселенні Осадж в Оклахомі. Бюджет фільму склав $200 млн.

Отож про що фільм? "Індіанці з племені оседжів у 1920-х роках знайшли на своїх землях фонтани з нафти, - рекламують стрічку. - Родовища виявилися надзвичайно прибутковими, тож індіанці купалися у грошах. У ці краї до свого дядька Вільяма (Роберт Де Ніро) у пошуках роботи приїхав Ернест (Леонардо ДіКапріо), ветеран Першої світової війни. Хитрий та завбачливий Вільям взяв Ернеста під опіку та часто давав поради й настанови. Зрештою небіж одружився з жінкою з племені оседжів Моллі (Лілі Гладстоун). У розумінні Вільяма усіма статками індіанців мали б володіти білі люди. Він йшов до своєї мети наполегливо і безжально".

У головних ролях: Леонардо ДіКапріо, Роберт Де Ніро, Брендан Фрейзер, Лілі Гладстон, Джессі Племонс

"Великий утікач"

У кінотеатрах з 19 жовтня

Зворушлива драма Олівера Паркера, де головні ролі виконали оскароносні Ґленда Джексон та Майкл Кейн. 87-річної Ґленди Джексон не стало через кілька місяців після завершення зйомок, хоча режисер ще встиг їй його показати. А один із найзатребуваніших акторів Голлівуду 90-річний Майкл Кейн заявив, що його роль у "Великому утікачі" для нього остання, він більше не буде зніматися у кіно. І вже тільки через це стрічка варта уваги.

А ще тому, що фільм заснований на гучних реальних подіях, що трапилися улітку 2014 року. 89-річний британський ветеран Другої світової війни Бернард Джордан утік з будинку для людей похилого віку в містечку Хові, щоб потрапити на захід у Франції. Однак його вчинок спричинив неймовірний переполох у його рідному містечку

У головних ролях: Майкл Кейн, Ґленда Джексон, Джон Стендінг, Дональд Сейдж Маккей, Вілл Флетчер

"Небезпечні води"

У кінотеатрах з 19 жовтня

Цей трилер (а всі зйомки відбувалися у Домініканській Республіці) зняв Джон Барр. Ці зйомки стали останнім для зірки бойовиків, 67-річного американського актора Рея Ліотта. У період зйомок 26 травня минулого року він помер уві сні. Але фільм таки зняли. Критики вже кажуть про нього, що це стрімкий і досить простий трилер, сповнений напруги. Те, що він зосереджується лише на кількох персонажах, робить його особливо захопливим.

Отож про що фільм? "Роуз має вирушити разом зі своєю матір'ю (Саффрон Берроуз) та її новим бойфрендом Дереком у подорож на яхті. Дівчина не в захваті від того, що їй доведеться провести найближчі дні у замкненому просторі з чоловіком, якого вона побачить вперше. Роуз погоджується в очікуванні на приємні розваги, однак майже одразу розуміє, що варто було дослухатися до своєї інтуїції. Дерек виявляється зовсім не таким милим, яким змальовувала його матір. Про справжню мету такого тривалого виходу в море стане відомо трохи згодом, а поки що Роуз доведеться докласти чимало зусиль аби просто вижити".

У головних ролях: Одея Раш, Ерік Дейн, Саффрон Берроуз, Рей Ліотта

"Тіла" (серіал)

З 19 жовтня на Netflix

Британський кримінальний телесеріал-трилер, що його для Netflix створив Пол Томалін. Заснований на однойменному коміксі та графічному романі DC, написаному Сі Спенсером та проілюстрованому Діном Ормстоном, Тулою Лотей, Меган Гектрік і Філом Вінслейдом, серіал складатиметься з восьми епізодів. Його вже назвали гідною дозою гострих відчуттів у вимірі переміщень у часі та чудовим подарунком для шанувальників наукової фантастики.

"Чотири детективи, чотири періоди часу й лише одне тіло, - анонсують стрічку у Netflіх. - Щоб урятувати майбутнє Британії, їм спочатку доведеться розкрити вбивство, яке змінило хід історії".

До речі, ландшафти Лондона як міста, де минуле і сьогодення перетинаються в кожному провулку, дозволяють легко мандрувати між часами, а дизайн і костюми зберігають кожен період автономним і відмінним.

У ролях: Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Хаас, Амака Окафор