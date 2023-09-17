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"Протест проти кліматичної політики": у Берліні "Останнє покоління" облило фарбою Брандербузькі ворота

17 вересня, 2023 неділя
15:03
Світ Бранденбурзькі ворота

Екоактивістки з руху Letzte Generation ("Останнє покоління") у неділю забризкало помаранчевою фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні на знак протесту проти кліматичної політики

Про це інформує Tagesschau.de.

Бранденбурзькі ворота в Берлін-Мітте були заляпані фарбою уранці, постраждали всі шість колон. Поліція широко огородила територію навколо пам’ятки.

За даними правоохоронців, було затримано 13 осіб. Їх притягнуть до відповідальності за пошкодження громадського майна.

Група Last Generation взяла на себе відповідальність за акцію. Екоактивісти використовували спеціальні вогнегасники для фарбування. Також фарба потрапила на Паризьку площу перед воротами. За словами учасників, залишили на площі сліди, які світяться.

Кліматичні активісти також намагалися провести акцію біля Бранденбурзьких воріт, однак поліціянти не дали їм цього зробити.

Завтра активісти планують відновити блокування доріг у місті.

Діяльність кліматичних активістів 

Letzte Generation ("Останнє покоління") - це група активістів, які борються зі зміною клімату, переважно в Німеччині, Італії та Австрії. Група описує себе як "альянс" і була сформована у 2021 році з учасників "голодування останнього покоління". Термін був обраний тому, що, на їхню думку, існує ризик перевищення точок повороту в кліматичній системі Землі. За словами активістів, вони належать до останнього покоління, яке ще здатне зупинити повний колапс Землі.

З моменту свого утворення вони проводили акції, такі як численні блокади доріг (276 в Німеччині протягом 2022 року), і використовували фарбу для вандалізму яхт, відомих картин, будинків, ресторанів і приватних літаків. У Німеччині група має три центральні вимоги: обмеження швидкості 100 км/год на автобанах, дешевий універсальний квиток для загальнонаціонального громадського транспорту і "соціальна рада" зі 160 обраних членами, яка складе план припинення використання в Німеччині викопного палива до 2030 року, у Римі вони кинули суп на картину Ван Гога позаду скла, названу "Садовник". У Потсдамі вони кинули картопляне пюре на картину Моне. Жоден з атакованих творів мистецтва не постраждав.

14 жовтня 2022 року екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні. А 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо. А 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.

25 грудня тогоріч повідомлялося, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу. 

4 травня активісти організації "Останнє покоління" вийшли на протест топлес і заблокували рух на жвавій вулиці в центрі Рима на знак протесту проти кліматичної політики італійського уряду.

11 червня міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що кліматичні активісти угруповання "Останнє покоління" відповідальні за 580 кримінальних злочинів з початку минулого року. 

Новини
екологія
Німеччина
поліція
екологічна катастрофа
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