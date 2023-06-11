У Німеччині кліматичні активісти з "Останнього покоління" вже скоїли 580 злочинів, - ЗМІ
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що кліматичні активісти угруповання "Останнє покоління" відповідальні за 580 кримінальних злочинів з початку минулого року
За словами політикині, ця інформація ґрунтується на першому загальнонаціональному звіті про ситуацію від Федерального відомства кримінальної поліції за період з початку 2022 року, повідомляє Tagesschau.
Зокрема Фезер також розповіла, що більшість злочинів, у яких звинувачують кліматичних активістів, – це фізичний і психологічний примус і пошкодження майна. Загалом поліція затримувала 740 осіб.
"Ми не погоджуємося з тим, що активісти порушують права інших", – підкреслила вона, додавши, що дії активістів скоріше шкодять захисту клімату.
З точки зору Фезер, це правильно, що поліція втручається в кліматичні протести й що активістів також засуджують, якщо це необхідно.
Діяльність кліматичних активістів у світі
14 жовтня 2022 року екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні. А 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо. А 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.
5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч". Того самого дня в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.
25 грудня повідомлялося, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.
28 січня у Нідерландах сотні кліматичних активістів перекрили одну з головних доріг до Гааги на знак протесту проти витрачання мільярдів у Нідерландах на субсидії для виробників викопного палива.
4 травня активісти організації "Останнє покоління" вийшли на протест топлес і заблокували рух на жвавій вулиці в центрі Рима на знак протесту проти кліматичної політики італійського уряду.
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