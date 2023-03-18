Противник використовує "кинджали", і ми бачимо наслідки таких ударів: Ігнат попередив про можливі тривоги через зліт МіГ-31
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав дотримуватися вимог безпеки під час тривог: 18 березня їх можуть оголошувати декілька разів через зліт у Білорусі літака-ракетоносія "кинджалів" МіГ-31
Про це речник Повітряних сил розповів в етері Громадського радіо.
"Не так давно в Україні оголосили повітряну тривогу. Не виключено, що сьогодні ще будуть зльоти цього ракетоносія. Тому закликаю дотримуватися вимог безпеки під час повітряних тривог — потрібно. Ми бачимо, які наслідки атаки ракетами "Кинджал", які противник все ж застосовує. Робити якісь послаблення щодо виконання рекомендованих тривог на сьогодні неприпустимо", — пояснив речник.
- Нагадаємо, уночі 9 березня Росія масовано атакувала Україну: були влучання по критичній інфраструктурі, загиблі та постраждалі.
- Удень речник Повітряних сил ствердив, що росіяни раніше не запускали по Україні такої кількості "кинджалів", як в атаці 9 березня.
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