Про це речник Повітряних сил розповів в етері Громадського радіо.

"Не так давно в Україні оголосили повітряну тривогу. Не виключено, що сьогодні ще будуть зльоти цього ракетоносія. Тому закликаю дотримуватися вимог безпеки під час повітряних тривог — потрібно. Ми бачимо, які наслідки атаки ракетами "Кинджал", які противник все ж застосовує. Робити якісь послаблення щодо виконання рекомендованих тривог на сьогодні неприпустимо", — пояснив речник.