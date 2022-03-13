Противник визначився з основним напрямком, це зона ООС, – Арестович

Про це повідомляє радник Офісу президента Олексій Арестович.



"Противник визначився з напрямком основних зусиль, зосереджується на наступі на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його і наносимо потужні удари у відповідь", – зазначив він.



Арестович додав, що сьогодні вночі було знищено значну кількість техніки і живої сили противника в Херсонській області. Тримається Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київська область. Переважно на півночі і в районі Харкова противник зупинений і проводить перегрупування.

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