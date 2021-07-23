Противники вакцинації штурмували парламент Словаччини: їх розігнали сльозогінним газом

Про це розповідає "Радіо Свобода".



Мітингуючі вимагали скасувати обов’язкову вакцинацію від COVID-19. Демонстранти вигукували гасла "Віддайте нам парламент!", "Зрада батьківщини!", "Словаччину не дамо!".

Між демонстрантами й поліцією виникли сутички. В ході сутичок поранили одного поліцейського.



Викликаним на місце бійок спеціальним поліцейським загонам вдалося зупинити нападників. Topky.sk заявляє, що у ході протистояння поліція застосувала сльозогінний газ.



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На думку словацького прем’єра Едуарда Геґера, демонстранти мають право висловлювати свою думку, однак демонстрації повинні мати мирний характер.

"Я розумію, що люди вже втомились від пандемії й нікому з нас ці обмеження не є приємними. Однак ми робимо це для того, щоб захистити життя усіх громадян Словаччини. І тих, які протестують", – наголосив Геґер.

