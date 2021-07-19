У Франції на тлі протестів антивакцинаторів розгромили два центри вакцинації
Два центри вакцинації було знищено у п'ятницю та суботу, коли на вулиці французьких міст вийшли понад 100 тис. протестувальників, не згодних з політикою уряду щодо щеплень від коронавірусу
Про це пише ВВС.
16 липня зазнав вандалізму центр щеплень на південному сході Франції. Його довелось гасити пожежникам.
В суботу, 17 липня, інша клініка на південному заході була частково зруйнована, за даними місцевих ЗМІ, в результаті підпалу.
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Біля центру вакцинації в Лан-ан-Веркорі поблизу міста Гренобль невідомі залишили графіті з написом проти вакцинації.
Суботній підпал був спрямований проти клініки в селі Юррюнь поблизу міста Біарріц.
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В суботу на вулиці французьких міст вийшли понад 100 тис. осіб. Вони протестували через нові правила, розроблені для боротьби зі сплеском коронавірусу.
- Зазначимо, в ніч на 13 липня майже мільйон французів записались на вакцинацію , після того як французький президент пообіцяв зробити відвідування ресторанів, кінотеатрів та театрів за довідкою про вакцинацію
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