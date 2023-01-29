Процес вступу Швеції до НАТО тимчасово призупинений, - МЗС

Про це міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив у газеті Expressen.

"Події останніх кількох тижнів тимчасово призупинили процес", - сказав Білстрем додавши, що зараз шведський уряд вкладає сили та час, щоб спробувати зрушити ситуацію.

За словами голови МЗС, міністерство доклало багато зусиль, аби пом'якшити обурення Туреччини від протестів у Стокгольмі. Однак на це знадобиться час.

Нагадаємо, 21 січня у Швеції в Стокгольмі відбулися акції протесту, які можуть ускладнити зусилля країни переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО. Під час протестів спалили Коран, МЗС Туреччини вимагає від Швеції розслідувати цю справу.

Міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.

Однак Фінляндія очікує, що разом зі Швецією вступить до Північноатлантичного Альянсу до наступного саміту НАТО, який відбудеться у липні 2023 року у Вільнюсі.

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