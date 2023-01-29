Процес вступу Швеції до НАТО тимчасово призупинений, - МЗС
На тлі подій останніх тижнів Швеція змушена зробити тимчасову паузу в процесі вступу країни до Організації Північноатлантичного договору (НАТО)
Про це міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив у газеті Expressen.
"Події останніх кількох тижнів тимчасово призупинили процес", - сказав Білстрем додавши, що зараз шведський уряд вкладає сили та час, щоб спробувати зрушити ситуацію.
За словами голови МЗС, міністерство доклало багато зусиль, аби пом'якшити обурення Туреччини від протестів у Стокгольмі. Однак на це знадобиться час.
- Нагадаємо, 21 січня у Швеції в Стокгольмі відбулися акції протесту, які можуть ускладнити зусилля країни переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО. Під час протестів спалили Коран, МЗС Туреччини вимагає від Швеції розслідувати цю справу.
- Міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.
- Однак Фінляндія очікує, що разом зі Швецією вступить до Північноатлантичного Альянсу до наступного саміту НАТО, який відбудеться у липні 2023 року у Вільнюсі.
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