До липня Фінляндія сподівається стати членом НАТО разом із Швецією, - очільник МЗС

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто в інтерв'ю виданню Ylen Ykkösaamu.

Він зазначив, що Фінляндія та Швеція продовжуватимуть спільний шлях до членства в НАТО. На думку Гаавісто, після парламентських і президентських виборів у Туреччині відкриється "сприятливе часове вікно" для вступу країн до Альянсу. Вибори заплановані на травень 2023 року.

"Сподіваюся, що обидві країни стануть членами Альянсу до наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні...У мене склалося враження, що дорога НАТО не закрита для жодного з нас", - сказав Гаавісто.

Водночас він заявив. що не допускає можливості членства Фінляндії в НАТО без Швеції.

"Не думаю, що буде така ситуація", - наголосив очільник МЗС.

24 січня стало відомо, що Фінляндія не виключає, що членство країни в НАТО розглядатимуть без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.

Згодом міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що у переговорах Фінляндії й Швеції з Туреччиною щодо вступу до НАТО необхідний тайм-аут на певний час.