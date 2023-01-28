До липня Фінляндія сподівається стати членом НАТО разом із Швецією, - очільник МЗС
Фінляндія очікує, що разом зі Швецією вступить до Північноатлантичного Альянсу до наступного саміту НАТО, який відбудеться у липні 2023 року у Вільнюсі
Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто в інтерв'ю виданню Ylen Ykkösaamu.
Він зазначив, що Фінляндія та Швеція продовжуватимуть спільний шлях до членства в НАТО. На думку Гаавісто, після парламентських і президентських виборів у Туреччині відкриється "сприятливе часове вікно" для вступу країн до Альянсу. Вибори заплановані на травень 2023 року.
"Сподіваюся, що обидві країни стануть членами Альянсу до наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні...У мене склалося враження, що дорога НАТО не закрита для жодного з нас", - сказав Гаавісто.
Водночас він заявив. що не допускає можливості членства Фінляндії в НАТО без Швеції.
"Не думаю, що буде така ситуація", - наголосив очільник МЗС.
- 24 січня стало відомо, що Фінляндія не виключає, що членство країни в НАТО розглядатимуть без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.
- Згодом міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що у переговорах Фінляндії й Швеції з Туреччиною щодо вступу до НАТО необхідний тайм-аут на певний час.
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