Фінляндія вважає, що у переговорах з Туреччиною про вступ до НАТО потрібен тайм-аут

Про це він сказав у інтервʼю Reuters.

"Потрібен тайм-аут, перш ніж ми повернемося до тристоронніх переговорів і побачимо, де ми опинилися. Поки все не вляжеться після нинішньої ситуації, не слід робити висновків… Думаю, буде перерва на кілька тижнів", - сказав Гаавісто.

Окрім цього, він також зазначив, що у понеділок розмовляв із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Звичайно, вони відчувають тиск на тлі виборів, що мають бути у середині травня, і через це дискусія в Туреччині зі зрозумілих причин загострилася з усіх боків", - зауважив Гаавісто.

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У контексті того, що Фінляндія та Швеція неодноразово заявляли, що планують приєднатися до Альянсу одночасно, фінський міністр заявив, що не бачить причин розглядати питання про те, чи можуть країни діяти поодинці.

Нагадаємо, 21 січня у Швеції в Стокгольмі відбулися акції протесту, які можуть ускладнити зусилля країни переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО. Зазначалося, що під час протестів збиралися спалити Коран. На тлі цього до Туреччини викликали посла Швеції..

Візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, як влада Швеції дала дозвіл на проведення антитурецьких протестів у Стокгольмі.

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.

24 січня президент Реджеп Ердоган попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу до НАТО після інциденту в Стокгольмі.

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