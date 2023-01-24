Фінляндія вважає, що у переговорах з Туреччиною про вступ до НАТО потрібен тайм-аут
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що у переговорах Фінляндії й Швеції з Туреччиною щодо вступу до НАТО необхідний тайм-аут на певний час
Про це він сказав у інтервʼю Reuters.
"Потрібен тайм-аут, перш ніж ми повернемося до тристоронніх переговорів і побачимо, де ми опинилися. Поки все не вляжеться після нинішньої ситуації, не слід робити висновків… Думаю, буде перерва на кілька тижнів", - сказав Гаавісто.
Окрім цього, він також зазначив, що у понеділок розмовляв із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
"Звичайно, вони відчувають тиск на тлі виборів, що мають бути у середині травня, і через це дискусія в Туреччині зі зрозумілих причин загострилася з усіх боків", - зауважив Гаавісто.
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У контексті того, що Фінляндія та Швеція неодноразово заявляли, що планують приєднатися до Альянсу одночасно, фінський міністр заявив, що не бачить причин розглядати питання про те, чи можуть країни діяти поодинці.
- Нагадаємо, 21 січня у Швеції в Стокгольмі відбулися акції протесту, які можуть ускладнити зусилля країни переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО. Зазначалося, що під час протестів збиралися спалити Коран. На тлі цього до Туреччини викликали посла Швеції..
- Візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, як влада Швеції дала дозвіл на проведення антитурецьких протестів у Стокгольмі.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
- 24 січня президент Реджеп Ердоган попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу до НАТО після інциденту в Стокгольмі.
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