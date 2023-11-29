Провели 17 днів у обваленому тунелі: в Індії з-під землі евакуювали 41 робітника

Про це пише The Guardian.

Вказано, що робітників витягли через рятувальну трубу завдяки тому, що команда рятувальників вручну пробурила останню з ділянок, оскільки механічний бур зламався.

Біля входу в тунель чергували машини швидкої допомоги та гелікоптери, щоб доставити чоловіків до лікарні, розташованої неподалік.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав рятувальну операцію "дивовижним прикладом людяності та командної роботи".