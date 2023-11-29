Провели 17 днів у обваленому тунелі: в Індії з-під землі евакуювали 41 робітника
В Індії з обваленого тунелю під назвою Сілкʼяра-Баркот в Гімалайських горах евакуювали 41 робітника: вони провели під землею 17 днів
Про це пише The Guardian.
Вказано, що робітників витягли через рятувальну трубу завдяки тому, що команда рятувальників вручну пробурила останню з ділянок, оскільки механічний бур зламався.
Біля входу в тунель чергували машини швидкої допомоги та гелікоптери, щоб доставити чоловіків до лікарні, розташованої неподалік.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав рятувальну операцію "дивовижним прикладом людяності та командної роботи".
- Раніше стало відомо, що в Індії обвалився тунель у штаті Уттаракханд. Робітники заблоковані під землею, рятувальники подають їм кисень та їжу через компресійну трубу, а для порятунку залучили важку техніку.
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