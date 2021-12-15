Провідні держави ЄС гальмують введення санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну, - Bloomberg
Провідні країни Євросоюзу затягують напрацювання санкцій проти Росії у випадку її вторгнення на територію України
Про це пише Bloomberg, передає РБК-Україна.
Видання зазначає, що Німеччина, Франція, Італія та Іспанія блокують розробку санкцій проти Росії на випадок її повномасштабного вторгнення в Україну, попри те, що влада РФ не показує жодних ознак того, що відмовиться від збільшення військ поблизу кордону з Україною.
Також Bloomberg пише, що ці держави мають намір провести переговори з Росією, перш ніж запроваджувати економічні санкції. Водночас інші країни Євросоюзу наголошують, що підтримка обмежень краще стримає російську владу.
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