Проводяться навчання для саперів: мешканців Київщини закликали не лякатись звуків вибухів
У Вишгородському районі Києва проходять навчання для саперів, у зв'язку з чим у деяких громадах області можливі звуки вибухів
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.
"У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - зазначили в КОВА.
Повідомляється, що у зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів.
"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - закликали у військовій адміністрації Київської області.
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