Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.

"У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - зазначили в КОВА.

Повідомляється, що у зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів.

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - закликали у військовій адміністрації Київської області.

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