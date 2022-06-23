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Пройшла через вогонь і воду та здійснить цілий ряд реформ: Україна заслуговує на статус кандидата в ЄС, - фон дер Ляєн

23 червня, 2022 четвер
06:15
Світ Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: Україна довела, що заслуговує на отримання європейської перспективи та статусу кандидата на членство в ЄС

Про це йдеться у виступі президентки Європейської комісії під час пленарного засідання Європарламенту 22 червня, текст якого оприлюднений на сайті ЄК.

"Як і з перших днів Майдану, Україна хоробро чинить спротив російській агресії. Вона пройшла через репресії та повстання. Вона пройшла через анексію територій та зараз отримала війну. Це єдина країна, де в людей стріляли за те, що вони огортали себе європейським прапором. Україна пройшла через вогонь та воду з однієї простої причини: власного бажання приєднатися до Європейського Союзу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Єврокомісія відповіла на таке бажання і визнала європейські прагнення України та прогрес, який був досягнутий у розвитку української демократії з 2014 року.

"Наша думка виходить з уважної та ретельної оцінки реальності. І ці докази говорять нам, що Україна заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата, розуміючи, що їй треба здійснити цілий ряд важливих реформ", - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зауважила, що Україна ще до війни довела, що стоїть на «вірній траєкторії».

Так, вона вважає, що за кілька років Україна просунулася вперед більше, ніж за кілька попередніх десятиліть. Завдяки Угоді про асоціацію з ЄС від 2016 року, Україна вже змогла імплементувати близько 70% правил, норм та стандартів ЄС. Вона вже зараз долучена до важливих програм Євросоюзу, включаючи освітні та дослідницькі програми Horizon Europe та Erasmus.

Фон дер Ляєн каже, Україна довела, що має міцну парламентську демократію, що вона має ефективні органи державного управління, які нині кожного дня проходять іспит війною. В Україні відбуваються вільні та справедливі вибори, розвивається живе громадянське суспільство, яке здатне визначати відповідальність влади за справи в країні. Українці активно розвивають малий та середній бізнес, досягають прогресу у цифрових технологіях, просувають інноваційні ідеї.

"Весь цей прогрес був досягнутий, тому що люди несуть Європу у своїх серцях та розумі. Але ми також знаємо, що важлива робота ще попереду. Стосовно боротьби проти корупції Україна вже здійснила важливі кроки у вірному напрямку, заснувала необхідні антикорупційні органи. Але зараз ці інституції мають ожити. Їм потрібні зуби і правильні люди на керівних постах", - зазначила вона.

За словами президентки Єврокомісії, Україна стала єдиною країною Східного партнерства, яка прийняла жорсткий закон проти впливу олігархів на економіку, на державні інституції та на політичне життя країни, і готова внести до нього необхідні доповнення. Це підтверджує, що народ України прагне продовжувати рух шляхом модернізації й демократії, - саме тим шляхом, що веде до Європи.

  • 13 червня заступниця очільниці Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова висловила думку, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.
  • 15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна близька до статусу "кандидат в ЄС", як ніколи раніше.
  • 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Також такий статус надано і Молдові. Грузії надали лише "європейську перспективу". Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23-24 червня.
  • 20 червня очільник мзс Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".
  • Надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу на саміті 23-24 червня підтримають усі 27 членів ЄС, 21 червня повідомили у Bloomberg.

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Україна
ЄС
вступ в ЄС
Урсула фон дер Ляєн
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