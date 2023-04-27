Прямі предки короля Чарльза володіли рабовласницькими плантаціями, - The Guardian

Про це пише The Guardian.

Документ, знайдений в архівах, свідчить, що прямий предок короля брав участь у викупі щонайменше 200 невільників у Королівської африканської компанії (РАК) у 1686 році.

Документ наказував капітану корабля доставити поневолених африканців до Едварда Портеуса, власника тютюнових плантацій у Вірджинії, та ще двох чоловіків. Син Портеуса, Роберт, успадкував батьківський маєток перед тим, як переїхати з родиною до Англії у 1720 році. Пізніше його прямий нащадок, Френсіс Сміт, вийшла заміж за аристократа Клода Боуза-Лайона. Їхньою онукою була Єлизавета Боуз-Лайон, покійна королева-мати.



Документи, що підтверджують це королівське коріння, були знайдені дослідницею Дезіре Батіст під час вивчення зв'язків між Англіканською церквою та рабовласниками у Вірджинії для написаної нею п'єси.

РАК, яка продала майже 180 000 поневолених людей, отримувала королівські грамоти від кількох англійських королів, що змінювали один одного. У нещодавно опублікованому документі високопосадовці РАК, називаючи себе "вашими люблячими друзями", доручають капітану корабля доставити "негрів" Едуарду Портею.