Прямі предки короля Чарльза володіли рабовласницькими плантаціями, - The Guardian
Прямі предки короля Карла III і королівської сім'ї купували і експлуатували поневолених людей на тютюнових плантаціях у Вірджинії
Про це пише The Guardian.
Документ, знайдений в архівах, свідчить, що прямий предок короля брав участь у викупі щонайменше 200 невільників у Королівської африканської компанії (РАК) у 1686 році.
Документ наказував капітану корабля доставити поневолених африканців до Едварда Портеуса, власника тютюнових плантацій у Вірджинії, та ще двох чоловіків. Син Портеуса, Роберт, успадкував батьківський маєток перед тим, як переїхати з родиною до Англії у 1720 році. Пізніше його прямий нащадок, Френсіс Сміт, вийшла заміж за аристократа Клода Боуза-Лайона. Їхньою онукою була Єлизавета Боуз-Лайон, покійна королева-мати.
Документи, що підтверджують це королівське коріння, були знайдені дослідницею Дезіре Батіст під час вивчення зв'язків між Англіканською церквою та рабовласниками у Вірджинії для написаної нею п'єси.
РАК, яка продала майже 180 000 поневолених людей, отримувала королівські грамоти від кількох англійських королів, що змінювали один одного. У нещодавно опублікованому документі високопосадовці РАК, називаючи себе "вашими люблячими друзями", доручають капітану корабля доставити "негрів" Едуарду Портею.
- Нагадаємо, коронація короля Сполученого Королівства Чарльза III запланована на 6 травня у Вестмінстерському абатстві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.36
Купівля 37.36Продаж 38.01
-
EUR
Купівля 40.85Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе