Публічна підтримка США є важливішою за кошти, які вони виділяють для України, - дипломат Чалий

Про це він розповів у етері Еспресо.

"У нас є 300 млн у бюджеті - це небагато, однак вони точно залишаться, щодо них вже рішення прийнято. Я думаю, необхідно уряду дивитися комплексно, що буде в разі якщо частини коштів не буде - це значить, що необхідно співпрацювати насамперед з Європейським Союзом, звісно Японією, крім того, Нідерландами. Тобто, в принципі, катастрофи не буде", - вважає дипломат.

Чалий уточнив, що в будь-якому разі Україна може розраховувати на ленд-ліз. Він вважає, що можна підписати двосторонню угоду із США на вигідних для України умовах і не обов’язково це має передбачати повернення зброї.

"Але всі розуміють, що це не лише про гроші - це про сигнал Путіну, Москві, про позицію Сполучених Штатів у широкому розумінні, не лише Білого дому, а й Конгресу. Тут є ризик збільшення кількості республіканців під час виборів, які будуть популістськи використовувати слоган, мовляв, давайте всі гроші в Америку, навіщо ми віддаємо назовні. Тому час має значення, я впевнений, якщо це зробити швидко, то можна отримати результат і дуже важливо аби США залишалися лідерами. Можливо, це навіть важливіше, ніж самі кошти", - підсумував дипломат.

Що таке шатдаун і чому голосування за бюджетну резолюцію важливе також для України

Урядовий шатдаун - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладено кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це мало відбутися 30 вересня, шатдаун мав розпочатися з 1 жовтня. Попри це конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого шатдауну. Така зупинка могла настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що шатдаун може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

30 вересня спікер палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені з законопроєкту про додаткові витрати.

14 листопада палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня без фінансування підтримки України й Ізраїлю, щоб запобігти шатдауну.

16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без фінансування підтримки України та Ізраїлю.