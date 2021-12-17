Публічні заяви Росії показують, що її апетити ростуть, - Міноборони Литви

Про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив заступник міністра національної оборони Литви Маргіріс Абукявічюс на зустрічі міністрів оборони країн Скандинавії і Балтії, повідомляє пресслужба Міноборони Литви.



Під час зустрічі особливу увагу присвятили безпековій ситуації в Україні.



"Наша єдність і підтримка України залишаються важливими. Необхідно підтримувати Україну всіма можливими засобами - політичними, економічними, військовими", - заявив він.



За його словами, під час спілкування міністри оборони дійшли згоди, що цілі Росії в регіоні залишаються агресивними, і мобілізація російських військ на кордоні з Україною ще раз це підтвердила.



"Публічні заяви Росії свідчать про те, що її апетити ростуть і що для всього Альянсу НАТО висуваються умови та вимоги. Це абсолютно неприпустимо. Будь-який діалог з Росією може відбуватися лише за умов, встановлених Заходом", - підкреслив Абукявічюс.



Також міністри оборони країн Скандинавії та Балтії обговорили гібридну агресію Білорусі та заходи для протидії їй.

Україна, Литва та Польща у рамках Люблінського трикутника зробили спільну заяву про санкції проти РФ та протидію міграційним атакам.

МЗС Росії оприлюднило вимоги до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.