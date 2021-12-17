Публічні заяви Росії показують, що її апетити ростуть, - Міноборони Литви
У Міністерстві оборони Литви заявили про необхідність підтримки України усіма можливими засобами та попередили про зростання російських апетитів у регіоні
Про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив заступник міністра національної оборони Литви Маргіріс Абукявічюс на зустрічі міністрів оборони країн Скандинавії і Балтії, повідомляє пресслужба Міноборони Литви.
Під час зустрічі особливу увагу присвятили безпековій ситуації в Україні.
"Наша єдність і підтримка України залишаються важливими. Необхідно підтримувати Україну всіма можливими засобами - політичними, економічними, військовими", - заявив він.
За його словами, під час спілкування міністри оборони дійшли згоди, що цілі Росії в регіоні залишаються агресивними, і мобілізація російських військ на кордоні з Україною ще раз це підтвердила.
"Публічні заяви Росії свідчать про те, що її апетити ростуть і що для всього Альянсу НАТО висуваються умови та вимоги. Це абсолютно неприпустимо. Будь-який діалог з Росією може відбуватися лише за умов, встановлених Заходом", - підкреслив Абукявічюс.
Також міністри оборони країн Скандинавії та Балтії обговорили гібридну агресію Білорусі та заходи для протидії їй.
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