Про це пише місцеве видання Do Rzeczy.

Під час виступу в Сеймі МО Маріуш Блащак повідомив, що Берлін запропонував передати Польщі вісім пускових установок Patriot. Міністр оборони зазначив, що найкраще ППО Patriot працюватиме, якщо його встановити на заході України.

"Таку рекомендацію я отримав від офіцерів протиракетних і зенітних військ. Це місце є ідеальним з кількох причин", – сказав Маріуш Блащак.

Міністр пояснив: за таких умов буде захищено як польський кордон, так і територію України. Зокрема через ефективність роботи системи не буде уражена українська критична інфраструктура, і люди не будуть вимушені покидати свої домівки.

Нагадаємо, Маріуш Блащак в середу 30 листопада мав розмову з міністром оборони Німеччини, і "переконав її, що розміщення пускових установок Patriot в Україні підвищить безпеку Польщі та наших східних сусідів".

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