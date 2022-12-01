"Пускові установки найкраще б працювали на заході Україні", - голова МО Польщі про Patriot від Німеччини
Берлін запропонував передати 8 установок ППО Patriot Польщі, голова Міноборони Маріуш Блащак закликав поставити їх в Україні
Про це пише місцеве видання Do Rzeczy.
Під час виступу в Сеймі МО Маріуш Блащак повідомив, що Берлін запропонував передати Польщі вісім пускових установок Patriot. Міністр оборони зазначив, що найкраще ППО Patriot працюватиме, якщо його встановити на заході України.
"Таку рекомендацію я отримав від офіцерів протиракетних і зенітних військ. Це місце є ідеальним з кількох причин", – сказав Маріуш Блащак.
Міністр пояснив: за таких умов буде захищено як польський кордон, так і територію України. Зокрема через ефективність роботи системи не буде уражена українська критична інфраструктура, і люди не будуть вимушені покидати свої домівки.
- Нагадаємо, Маріуш Блащак в середу 30 листопада мав розмову з міністром оборони Німеччини, і "переконав її, що розміщення пускових установок Patriot в Україні підвищить безпеку Польщі та наших східних сусідів".
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