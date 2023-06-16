Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нагадаю, що український президент Володимир Зеленський відвідав країни Європи, потім був його візит до Японії на саміт G7, де були заяви та комюніке з підтримки України та засудження Росії. А Путін і далі продовжує перебувати у міжнародній ізоляції, тому африканський "десант" до Києва - це єдина відповідь, яку він може дати на ухвалені рішення Великої сімки, Рамштайну і так далі. На мою думку, є два питання, які хвилюють африканських лідерів, - мінеральні добрива і зерно. Тому вони і приїхали, аби донести, що страждає продовольча безпека, відповідно, треба якось помиритися", - прокоментував директор Центру військово-правових досліджень.

Олександр Мусієнко зауважив, що Путін цей візит використовує для того, аби показати, що він не у міжнародній ізоляції, навіть президент Алжиру назвав його "найвеличнішим лідером та другом цивілізації".

"А Путін ще й взяв та ухвалив рішення атакувати у цей день Київ "кинджалами", щоб принизити африканські народи. До речі, цікавий момент, за логікою африканські лідери не мали б їхати до Росії, бо вона зараз уособлює центр неоімперіалізму (в історичному контексті характеризує період колоніальної експансії європейських держав - ред.). А ці африканські країни та народи завжди проти цього боролися. Виходить шизофренічний конструкт, коли африканські лідери закликають почути Росію та узаконити колоніалізм у тій чи іншій формі. Закликати до таких рішень у момент українського контрнаступу - це ставити воза поперед коня, що абсолютно нелогічно", - підсумував Мусієнко.