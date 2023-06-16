Путін атакував Київ "кинджалами" під час візиту африканських лідерів, щоб принизити їхні народи, - військовий експерт Мусієнко
Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, вважає, що Путін хоче показати, що він не у міжнародній ізоляції, тому відправив до Києва африканський "десант"
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Нагадаю, що український президент Володимир Зеленський відвідав країни Європи, потім був його візит до Японії на саміт G7, де були заяви та комюніке з підтримки України та засудження Росії. А Путін і далі продовжує перебувати у міжнародній ізоляції, тому африканський "десант" до Києва - це єдина відповідь, яку він може дати на ухвалені рішення Великої сімки, Рамштайну і так далі. На мою думку, є два питання, які хвилюють африканських лідерів, - мінеральні добрива і зерно. Тому вони і приїхали, аби донести, що страждає продовольча безпека, відповідно, треба якось помиритися", - прокоментував директор Центру військово-правових досліджень.
Олександр Мусієнко зауважив, що Путін цей візит використовує для того, аби показати, що він не у міжнародній ізоляції, навіть президент Алжиру назвав його "найвеличнішим лідером та другом цивілізації".
"А Путін ще й взяв та ухвалив рішення атакувати у цей день Київ "кинджалами", щоб принизити африканські народи. До речі, цікавий момент, за логікою африканські лідери не мали б їхати до Росії, бо вона зараз уособлює центр неоімперіалізму (в історичному контексті характеризує період колоніальної експансії європейських держав - ред.). А ці африканські країни та народи завжди проти цього боролися. Виходить шизофренічний конструкт, коли африканські лідери закликають почути Росію та узаконити колоніалізм у тій чи іншій формі. Закликати до таких рішень у момент українського контрнаступу - це ставити воза поперед коня, що абсолютно нелогічно", - підсумував Мусієнко.
Обстріл Києва під час візиту делегації ПАР
Відомо, що 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він хотів представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні.
Відомо, що свій візит до України африканська делегація розпочала з відвідування Бучі Київської області, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які російські окупанти чинили на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.
Вранці, 16 червня, росіяни атакували столицю та Київщину "калібрами" з акваторії Чорного моря та балістичними ракетами і дронами.
Президенту ПАР довелось перечікувати ракетний обстріл в укритті в Києві, пише Reuters.
Сили протиповітряної оборони знищили 6 балістичних ракет, 6 "калібрів" та 2 БПЛА. В області внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Також постраждали 7 людей.
За даними Reuters, під час атаки африканські лідери пішли в київський готель, щоб сховатися в бомбосховищі.
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