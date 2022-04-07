Путін боїться розголосу злочинів проти людяності: рашисти будуть знищувати докази звірств у Маріуполі в мобільних крематоріях, - Маломуж
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр Микола Маломуж вважає, що президент країни-агресорки Путін та вся російська верхівка бояться розголосу злочинів проти людяності, тому цілком імовірно, що рашисти будуть знищувати докази звірств у Маріуполі в мобільних крематоріях
Ексголова СБУ розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Російське керівництво вже бачить, що військові РФ в Україні - прямі свідки, виконавці, організатори, командири серед них, і відповідно вони вкажуть на керівників Росії, що це вони готували такі операції, зі вказівками вбивств. Тому в даній ситуації, це загроза вже Путіну", - зазначив Маломуж.
Генерал наголосив, що верхівка керівництва Російської Федерації боїться світового розголосу злочинів проти людяності, які вчиняли російські військові в Україні.
"Верхівка РФ боїться, що злочини проти людяності будуть виявлені, що вони є організаторами цих злочинів. Що вони давали конкретні вказівки по оточенню Києва і по Маріуполю. Сьогодні вже тисячі людей вбито - це і вагітні, і діти, як цивільне населення України, так і військові. Це напад", - зауважив Микола Маломуж.
На думку генерала, росіяни в Маріуполі діють, як нацисти під час Другої світової: "Приховування доказів злочинів Російської Федерації буде відбуватися і з використанням мобільних крематоріїв. Спочатку передбачалося, що ці крематорії будуть використовуватися для спалення вбитих росіян. А після розголосу, міжнародного резонансу, особливо по Бучі, Ірпені, Гостомелю та Маріуполю - у росіян величезний переляк. Адже це кваліфікується як злочини проти людяності, і не просто тих військовиків, які коїли зґвалтування, вбивства, наругу. Це конкретні факти, які виявляють політиків Російської Федерації як агресивних, як терористичних. А Путін, як раз, особливо боїться таких оцінок та розголосів".
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