Путін боїться власного народу, тому й зробив Україну зовнішнім ворогом, - Макфол

Таку думку висловив директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), американський дипломат та член санкційної групи Майкл Макфол в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін став більш авторитарним. Він став більше боятися свого народу, тому йому був потрібен зовнішній ворог, щоб виправдати свою авторитарність. Саме тому він став більш антизахідним, антиукраїнським", - заявив дипломат.

"Розширення демократії загрожувало правлінню Путіна всередині Росії. Путін часто наголошував своєму народові, що росіянам потрібна сильна держава. Росіянам не потрібні західні способи управління, тому що вони інші", - зазначив Макфол.

За його словами, у 2000 році Путін був не настільки антидемократичним, хоча вже тоді особисто Макфол застерігав міжнародну спільноту щодо нього.

"Свою першу статтю про Путіна я написав у 2000 році, попереджаючи світ про його антидемократичні дії. Він завжди був імпераіалістом. Він оплакував розпад Радянського Союзу. Він з КДБ, і провів усе своє життя, захищаючи Радянську "імперію". Але 20 років тому він був більш проринковим та прозахідним", - стверджує директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI).

Щодо ринкових реформ, Путін, за словами Макфола, спершу знизив індивідуальний податок на прибуток і перевів РФ на єдиний податок у 13%. Також він знизив корпоративні податки і поважав приватну власність.

"Сьогодні це вже не так. Він відновив суворий контроль держави над економікою, особливо після вторгнення у вашу країну", - зауважив Майкл Макфол.

На його думку, Путін боїться не розширення НАТО, а демократичної експансії.

"Він бачив Сербію у 2000 році, Грузію у 2003, і найголовніше Помаранчеву революцію у вашій країні. Це була загроза для його авторитарного способу правління. Звичайно, потім Революція Гідності стала ще більшою загрозою", - підкреслив Посол.